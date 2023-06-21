Премьер Латвии анонсировал передачу Украине всех боевых вертолетов Кариньш: Латвия передаст Украине все свои боевые вертолеты

Фото: Jevgenijs Slihto from Riga, Latvia, CC BY 2.0

Ми-8

Латвия намерена передать Украине все имеющиеся у нее боевые вертолеты, заявил премьер-министр балтийской республики Кришьянис Кариньш на конференции по восстановлению Украины, трансляция которой велась на YouTube-канале британского издания The Independent. По его словам, боевые машины в настоящее время проходят подготовку к передаче ВСУ.

У нас есть флот вертолетов... мы пошлем их Украине, их можно использовать, они хорошо выглядят, — сказал Кариньш.

Он добавил, что Рига уже отдала Киеву все свои переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, а также помогает ему беспилотниками. Кроме того, в Латвии прошли тренировку порядка трех тысяч украинских солдат. Кариньш отметил, что в общей сложности латвийские власти потратили на помощь Украине 1,3% ВВП республики, при это 1% пошел на военные нужды.

По данным The Military Balance, в 2023 году армия Латвии располагает пятью вертолетами, в числе которых два советских транспортных Ми-17 и три многоцелевых UH-60 Black Hawk производства США.

Ранее сообщалось, что Пентагон заключил контракт с компанией Raytheon, специализирующейся на оборонных технологиях, контракт на производство ракет «воздух — воздух» типа AMRAAM. Заказ Вашингтона включает в себя поставки для Украины. Сумма контракта составляет около $1,2 млрд.