После удара по Краматорску ранены три колумбийца: кто они и зачем приехали Что изменится в отношениях России и Колумбии

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Краматорск

Президент Колумбии Густаво Петро призвал МИД страны выразить протест России из-за ранения трех колумбийцев при ракетном ударе по подконтрольному Киеву Краматорску в ДНР. Колумбийский лидер посчитал случившееся «нападением на беззащитных колумбийских мирных жителей». В российском посольстве в Боготе в свою очередь назвали поездку колумбийцев в Краматорск безрассудной. Приведет ли этот эпизод к изменению отношений между Москвой и Колумбией, разбирался NEWS.ru.

Почему Колумбия протестует

28 июня в результате ракетного удара было разрушено кафе-пиццерия RIA Lounge Bar в Краматорске. Позже появилась информация, что под обстрел попали в том числе граждане Колумбии. Портал Infobae сообщил, что среди пострадавших — бывший советник президента Колумбии по мирному урегулированию Серхио Харамильо, писатель Эктор Абад и журналистка Каталина Гомес.

По информации украинского портала УНИАН, колумбийцы не получили серьезных ранений, но сопровождавшая их украинская писательница Виктория Амелина получила травму головы и находится в критическом состоянии.

«МИД должен вручить дипломатическую ноту протеста. Мы ждем в целости и сохранности возвращения в свои дома Серхио, Эктора и Каталины», — написал президент Колумбии в соцсетях. В российском посольстве отметили, что узнали о случившемся «с тяжелым сердцем», но удары пришлись на конкретную цель, которая представляла собой «оперативный военно-логистический центр ВСУ».

«Это не самое подходящее место для дегустации украинской кухни», — подчеркнули в посольстве России в Боготе и попросили «дружественный колумбийский народ воздержаться от посещения территорий, где идут боевые действия».

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Последствия удара по цели в Краматорске

Зачем колумбийцы приехали в Краматорск

Несколько дней назад колумбийские депутат, писатель и журналистка приняли участие в книжной ярмарке в Киеве, где вели дискуссии о международной поддержке Украины в Латинской Америке. Издание The Limited Times пишет, что Серхио Харамильо в феврале прошлого года продвигал кампанию «Держи Украину» и настаивал, что его страна и весь регион должны сделать больше для Киева в противостоянии с Москвой.

«Эта кампания показывает солидарность Латинской Америки с народом Украины», — заявил Харамильо в рекламном ролике. По его словам, эту гражданскую инициативу поддерживают его друзья из Перу, Мексики, Аргентины и Уругвая.

Харамильо утверждал, что имели место «ракетные обстрелы мирных граждан в их домах». Минобороны подчеркивает, что ВС РФ наносит удары только по военным целям на Украине.

Для развития кампании «Держи Украину» колумбийцы путешествовали по подконтрольным Киеву территориям. В Краматорск они приехали из Харьковской области. По словам латиноамериканцев, в кафе RIA Lounge Bar они приехали отдохнуть. Эктор Абад рассказал, что в заведении не было алкоголя — они пили безалкогольное пиво.

«Последнее, что я помню, мы смеялись с нашим безалкогольным пивом в руках. Вдруг раздался громкий звук будто из-под земли. Я крайне ошеломлен во всех отношениях», — поделился Абад.

Как в России объяснили удар по Краматорску

28 июня Минобороны России сообщило о поражении пункта временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске. В результате взрыва в ресторане Краматорска также пострадали иностранные наемники, воевавшие на стороне ВСУ, узнал телеканал CNN. Российские военкоры сообщали, что за несколько минут до удара «американские и канадские добровольцы» опубликовали фото из этого ресторана.

Telegram-канал «Ньюсач» утверждает, что украинский волонтер случайно рассекретила присутствие западных военных инструкторов в Краматорске через соцсети. Девушка опубликовала совместное фото с инструкторами из Канады. В посте с их фотографиями она также указала аккаунты иностранных военных и геолокацию. После этого по месту был нанесен ракетный удар.По версии Киева, в результате обстрела 12 человек погибли, еще 60 получили ранения. Минобороны эту информацию не комментировало.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не наносит удары по гражданским объектам, которые не связаны с военной инфраструктурой.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Спасатели разбирают завалы в Краматорске

Что пишут западные СМИ

По данным CNN, во время ракетного удара по пиццерии там шел банкет на 45 человек, удар пришелся «прямо в центр кафе». Вместе с тем издание отмечает, что среди жертв было много военных, пострадали как минимум двое иностранных наемников. «Удар наносился в оживленном районе Краматорска, который „популярен среди солдат, ищущих передышки от сражений“», — написал CNN.

Washington Post пишет, что разрушенная в Краматорске пиццерия была излюбленным местом иностранных журналистов, волонтеров и украинских солдат. Издание отмечает, что там был стабильный Wi-Fi, который «непросто найти в Донбассе». «В воскресенье, как и в остальные дни, ресторан был заполнен солдатами, которые болтали и курили кальян», — говорится в статье.

Возможен ли дипломатический скандал между Россией и Колумбией?

Обмен дипломатическими заявлениями между Москвой и Боготой не приведет к серьезным последствиям, заявил NEWS.ru заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО Борис Мартынов. По его мнению, колумбийский президент «должен был хоть как-то отреагировать, ведь речь идет не о наемниках, а о гражданских лицах».

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press После удара по цели в Краматорске

«Это абсолютно формальные вещи. На этом дипломатический инцидент и закончится, никто не собирается усугублять эту проблему. Понятно, что люди поехали туда на свой страх и риск. Так получилось, что они получили ранения. Нужно понимать, раз они едут в зону конфликта, то могут пострадать. Так и произошло», — сказал Мартынов.

Политолог отметил, что у России и Колумбии хорошие отношения, но Колумбия формально не поддерживает СВО. При этом страна не присоединилась к антироссийским санкциям и не поставляет оружие на Украину. «Это самое главное. В Латинской Америке в этом плане особые подходы, и для них важны принципы территориальной целостности», — подчеркнул эксперт.

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