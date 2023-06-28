Украинский волонтер раскрыла место сбора инструкторов НАТО в Краматорске Украинский волонтер случайно рассекретила место сбора инструкторов НАТО в Краматорске

Фото: Capt. Tobias Cukale/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский волонтер случайно рассекретила присутствие западных военных инструкторов в Краматорске с помощью публикаций в соцсети, после чего по месту их дислокации был нанесен ракетный удар, пишет Telegram-канал «Ньюсач». По данным канала, девушка сделала совместное фото с инструкторами из Канады, после чего опубликовала фотографии в соцсети. При этом в посте она указала аккаунты иностранных военных и геолокацию.

Кроме того, сами инструкторы активно ведут свои страницы в соцсетях, рассказывая об обучении военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Один из наемников Алекс Галлант опубликовал в соцсети фото с подписью: «Господи Иисусе, мы здесь всегда обедали!» А иностранный журналист также выложил сторис, в которой написал, что это был его «последний ужин» в любимом месте.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что группировка войск ВС РФ «Восток» успешно справилась с атаками ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях в зоне СВО. Руководитель пресс-центра группировки Олег Чехов уточнил, что в ходе столкновений украинцы понесли потери в виде личного состава, боевых машин и танка.

До этого сообщалось, что танк группировки «Юг» Вооруженных сил России нанес удар по целям на Авдеевском направлении. В ходе атаки была уничтожена наблюдательная точка ВС Украины вместе с живой силой противника.