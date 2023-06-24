На Авдеевском направлении танк уничтожил наблюдательный пункт ВСУ Российский офицер: танк на Авдеевском направлении уничтожил наблюдательный пункт ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк группировки «Юг» Вооруженных сил России эффективно нанес удар по целям на Авдеевском направлении, передает РИА Новости со ссылкой на офицера 1-го армейского корпуса 1-й Славянской бригады с позывным Белый. В ходе атаки была уничтожена наблюдательная точка Вооруженных сил Украины вместе с живой силой противника.

Средства объективного контроля зафиксировали успешную работу нашего танка. Благодаря четким слаженным действиям, танковый экипаж с ювелирной точностью поразил позицию противника на Авдеевском направлении. Удар пришелся практически точно по боевику киевского режима. Попадание можно наблюдать на кадрах, снятых с беспилотника, — заявил представитель военных.

Он также отметил, что российские силы уверенно удерживают свои позиции в Авдеевском районе и эффективно противостоят наступательным действиям украинской армии.

Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что для усиления ВСУ на Купянском направлении Киев отправил много наемников. По его словам, в рядах украинских военных звучат французский и польский языки. Среди мобилизованных украинских военнослужащих панические настроения, добавил Ганчев, многие готовы сдаться в плен, но не знают как «из-за заградотрядов».