Поддубный заявил о массовом пленении бойцов ВСУ: что пишут военкоры 28 июня Киев пытается наступать в районе Артемовска

Фото: МО РФ

Российские военные корреспонденты и блогеры рассказывают о ситуации на основных направлениях в зоне специальной военной операции на Украине. Telegram-каналы обсуждают ракетный удар по Краматорску, говорят о феномене частных армий и делятся информацией об атаках ВСУ в районе Артемовска. Подробности — в материале NEWS.ru

«Архангел Спецназа»: ВСУ перешли в наступление, и оно захлебнулось

Телеграм-канал «Архангел Спецназа» рассказывает о ситуации в поселке Пятихатки, за который уже несколько недель идут бои на Запорожском направлении. По данным авторов канала, атака ВСУ отбита.

«Несколько часов назад 128-я бригада ВСУ пошла в наступление, но атака захлебнулась. Танки и БМП остались гореть в степях. Личный состав брошен в посадках без возможности эвакуации — их добивает наша артиллерия», — сообщают авторы со ссылкой на участников боевых действий.

Очередная атака ВСУ отражена благодаря действиям разведчиков, которые обнаружили противника на дальних подступах, говорится в публикации. Три танка и две БМП были уничтожены.

Евгений Поддубный: бойцы ВСУ массово сдались в плен на одном из участков

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный сообщил, что на одном из участков фронта более 40 военнослужащих ВСУ сдались в плен. Где конкретно это произошло, не раскрывается.

«В формированиях киевского режима серьезные проблемы с морально-психологическим состоянием, низкое доверие к командованию, отсутствие веры в успех. Это очень важный маркер, и сейчас он нам говорит о том, что в ВСУ процесс перехода количества в качество затормозился. Огневое поражение и разведка — наше все», — подчеркнул Поддубный.

Фото: МО Украины Вооружённые силы Украины

Герман Куликовский об ударе по Краматорску: «Мы видим иностранцев, не видим убитых гражданских»

Военный корреспондент Герман Куликовский прокомментировал видео с места ракетного удара по одному из объектов в Краматорске — на нем мужчина на английском языке рассказывает, что под завалами находятся военные.

«Ещё пара слов о Краматорске. На видео армейский джип в окраске „раптор“ без экипажа. Мы видим иностранцев и слышим их речь, но не видим убитых и раненых гражданских, хотя, возможно, кто-то пострадал по трагической случайности», — полагает Куликовский.

В Минобороны подтвердили удар по пункту временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске. Украинские власти утверждают, что в кафе были гражданские лица. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения украинской стороны.

Дмитрий Стешин: «После падения Бахмута Краматорск был назначен последней твердыней»

Военный корреспондент КП Дмитрий Стешин также считает, что украинские офицеры и иностранные наемники находились в кафе в Краматорске в момент ракетного удара.

«Прямое попадание в офицеров ВСУ и иностранных наемников в Краматорске. Банкет проходил в пиццерии при гостинице „Краматорск“, жил в ней. У одного из интуристов на руке видна татуировка — 3-й рейнджерский батальон. После падения Бахмута именно Краматорск был назначен „последней твердыней Украины на Донбассе“. Там есть аэродром и ж/д узел», — отмечает Стешин.

Александр Ходаковский: «Некоторые хотят иметь свою частную армию»

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский пишет, что обладание собственной частной армией затягивает людей определенного склада ума.

«Для людей определённого склада иметь собственную маленькую армию очень важно. Тут целая палитра ощущений и возможностей, отказаться от которых трудно», — подчеркивает замглавы Росгвардии в ДНР.

Александр Ходаковский как один из командиров ДНР также рассказал о процессе перевода добровольческих подразделений под эгиду государства.

«По мере становления государства система будет нервничать от факта владения кем-то преданной частной армией. Был прописан алгоритм перевода добровольческого подразделения на государственные рельсы, под моим контролем остался один лишь батальон, чтобы я не скучал в наше неспокойное время», — подчеркнул командир батальона «Восток».

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер»

WarGonzo: ВСУ продвигаются на флангах под Артемовском

Проект WarGonzo сообщает о продвижении ВСУ под Артемовском. Минобороны России эту информацию не подтверждает.

«На Бахмутском направлении украинские подразделения продвинулись у Клещеевки. Российские войска пытались контратаковать со стороны Берховки. Вооружённые Силы РФ обстреливали украинские войска в Белой Горе, Ивановском, Часовом Яре, Хромовом, Маркове, Васюковке, Роздоловке, Весёлом, Спорном и Верхнекаменском. ВСУ били по Озаряновке, Курдюмовке, Бахмуту и Соледара», — говорится в сообщении. Минобороны эту информацию не комментировало.

Военкоры «Русской весны»: «Десантники отражают атаку ВСУ в районе Соледара»

Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщает об активных боевых действиях в районе Соледара.

«Противник наступает на фланге у Артёмовска, идёт ожесточённый бой. У Соледара бронегруппа ВСУ из нескольких танков и БМП атакует по направлению Васюковка — Раздоловка, десант ведёт бой. Противник по посадкам попытался приблизиться к нашим позициям, но один БМП сразу подорвалась на мине, завязался бой. Наши бойцы ВДВ отражают атаку», — сообщают источники проекта. Минобороны эту информацию не комментировало.

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