Мат Пригожина, решение «мочить»: цитаты Путина и Лукашенко о попытке мятежа Президенты России и Белоруссии рассказали о событиях 24 июня участием ЧВК «Вагнер»

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Обращение президента России Владимира Путина к подразделениям Минобороны, Росгвардии, МВД, ФСБ и ФСО на Соборной площади, 27 июня

Сегодня президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко выступили с заявлениями о недавней попытке мятежа, предпринятой бойцами ЧВК «Вагнер». Путин обратился к военным с крыльца Грановитой палаты и к летчикам в Кремле, Лукашенко произнес речь во Дворце Независимости после церемонии вручения погон высшему офицерскому составу. NEWS.ru собрал их самые яркие высказывания.

Путин о попытке мятежа в России

«Люди, которых втянули в мятеж, увидели, что армия, народ не с ними. Быстрое и четкое развертывание подразделений силовых структур позволило пресечь крайне опасное развитие обстановки в стране. Не допустить жертв среди мирного населения.

Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан. Уберегли нашу Родину от потрясений, фактически остановили гражданскую войну. В непростой ситуации вы действовали четко, слаженно, делом доказали свою верность народу России и воинской присяге, проявили ответственность за судьбу Родины и ее будущее».

Путин — о тех, кто подавил попытку мятежа

«Особую роль в подавлении вооруженного мятежа сыграли военнослужащие Минобороны. Неизвестно, что бы стало со страной в конечном счете. Но все те достижения, которые были достигнуты за время боевых действий, многие, во всяком случае, из них были бы утрачены. И вы этого не допустили.

Как всегда бывает в таких случаях, всегда и везде происходит одно и то же. После вооруженных мятежей наступает полный хаос и гражданская война. Вот, что вы предотвратили. Вот, в чем была ваша роль. И за это, как верховный главнокомандующий, хочу выразить вам слова благодарности».

Путин — о поддержке семей погибших во время попытки мятежа

«По-другому сказать нельзя. Наши товарищи погибли, защищая Отечество. Говорю это без всякого пафоса и без всякого преувеличения. Хаос в стране был бы неизбежен, и противник, конечно, этим и воспользовался бы. Он и так пытается это сделать, но у него ничего не получается. Без всяких сомнений, я уже министру [обороны] говорил, будет сделано все, чтобы поддержать семьи наших погибших товарищей».

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Боец ЧВК «Вагнер» у здания штаба Южного военного округа, Ростов-на-Дону 24 июня

Путин — об отношении к бойцам ЧВК «Вагнер»

«Мы всегда относились к бойцам и командирам этой группы с большим уважением. Потому что действительно они проявляли мужество и героизм. Наши солдаты, офицеры российской армии, добровольцы работали в боевых условиях с не меньшей отдачей. Проявляли также и героизм, и самопожертвование, но и те, кто служил и работал в этой компании „Вагнер“, пользовался уважением в стране».

Путин — о затратах государства на содержание ЧВК «Вагнер»

«ЧВК „Вагнер“ финансировалась государством — с мая 2022-го по май 2023-го на их содержание ушло 86 миллиардов рублей. Из 86 млрд 262 млн руб. — 70 млрд 384 млн руб. ушли на денежное содержание, 15 млрд 877 млн руб. — на стимулирующие выплаты. Кроме того, 110 млрд 179 млн руб. было выделено на страховые выплаты. Собственник компании „Конкорд“ за год получил от государства 80 млрд рублей, оказав услуги по обеспечению питания армии. Надеюсь, что никто ничего не украл или украл поменьше, но мы будем с этим всем разбираться».

Путин — о наградах военным

«Безусловно, я уже министру обороны поручал, заслуги всех тех, кто принимал участие и в этой части боевой работы, будут оценены государством. Имею в виду государственные награды.

Я уже говорил министру и хочу повторить ещё раз: из тех, кто проявляет себя должным образом в боевой работе, и должен формироваться в ближайшем будущем и на перспективу костяк руководства Вооружённых сил Российской Федерации, в том числе, конечно, и в авиационной её части».

Путин — о потерях ВСУ

«Сейчас только дали мне уточненные сведения. С момента начала так называемого контрнаступления противник утратил 259 танков, бронемашин 780. Только на Ореховском направлении, которое противник считает главным направлением удара, только за последние семь суток противник потерял 280 единиц техники... Это в значительной степени результат вашей работы и ваших боевых товарищей. И за это, конечно, отдельные слова благодарности».

Фото: МО Украины Путин рассказал о потерях в рядах Вооружённых сил Украины

Лукашенко о реакции в России на попытку мятежа

«Когда разворачивалась, как президент Путин назвал ее, эта смута в России, как-то все под веником сидели. Матвиенко оказалась мужественной, Володин, патриарх, пара человек — и все. А после драки руками мы умеем махать...

Итак, пятница. Вы знаете, у нас такой день был счастливый, мы все готовились отпраздновать день выпускников. Естественно, и я был занят прилично этими вопросами. Да и как-то, откровенно скажу... Получая редкую информацию о том, что происходит в России, в Ростове, на юге, я как-то и внимания особо не обращал. Война идет, мало ли что там происходит.

Но к утру субботы с восьми часов утра мне уже поступает тревожная информация о ситуации в России. Кое-кто мне там подсказывает, что пишут в этих Telegram-каналах, мессенджерах... Через ФСБ и наш Комитет госбезопасности мне докладывают: президент Путин хочет связаться. Пожалуйста. Договорились в полдесятого, что мы переговорим в любое удобное для него время. Когда в 10 он выступил, в 10:10 позвонил и подробнейшим образом проинформировал меня о ситуации, которая происходит в России».

Лукашенко — о решении Путина «мочить»

«Самое опасное, как я понял, — это не в том, какая она была, ситуация, а как она могла развиваться и ее последствия. Это было самое опасное. Я также понял: принято жесткое решение — „мочить“. Я предложил Путину не торопиться. Давай, говорю, поговорим с Пригожиным, с командирами его».

Лукашенко — о разговоре с Путиным по телефону

«Я спрашиваю: „Где он?“ — „В Ростове“. Я говорю: „Хорошо. Худой мир лучше любой войны. Не торопись. Я попробую с ним связаться“. Он в очередной раз говорит: „Это бесполезно“. Я говорю: „Хорошо, подожди“. Где-то мы разговаривали, наверное, с полчаса. Потом он меня проинформировал, что на фронте. Помню его слова: „Ты знаешь, а на фронте, как ни странно, лучше, чем когда-либо было“. Я говорю: „Вот видишь, не все так печально“».

Лукашенко — о решении позвонить Пригожину

«В 11 часов... Надо было еще эти телефоны найти... Говорю: „Как с ним связаться? Дай телефон“. Он говорит: „Скорее всего, у ФСБ есть телефон“. Мы уточнили. Установили к середине дня целых три канала, по которым мы можем разговаривать с Ростовом».

Фото: president.gov.by Александр Лукашенко рассказал о том, как говорил с Владимиром Путиным и Евгением Пригожиным

Лукашенко — о мате в разговоре с Пригожиным

«В 11:00 он мгновенно снял трубку. То есть Евкуров (замминистра обороны, генерал Юнус-Бек Евкуров. — NEWS.ru) его позвал, отдал ему телефон: „Вот, президент Белоруссии звонит, будешь ли разговаривать?“ — „С Александром Григорьевичем буду“... Разговаривали первый раунд минут 30 на матерном языке. Исключительно. Слов матерных (я потом уже проанализировал) было в 10 раз больше, чем нормальной лексики. Он, конечно, извинился и начал мне матерными словами рассказывать. Да, он такой, знаете, героический парень, но на него оказывали давление и влияние очень те, кто руководил штурмовыми отрядами и видел эти смерти. И вот в этой ситуации, выскочив оттуда в Ростов, в таком полубешеном состоянии я с ним веду этот диалог».

Лукашенко — об уговорах Пригожина

«Я говорю: „Женя, никто тебе ни Шойгу, ни Герасимова, никого не отдаст, особенно в этой ситуации. Ты же знаешь Путина не меньше, чем я. Во-вторых, он с тобой не то что встречаться — по телефону разговаривать не будет в силу этой обстановки“. Молчит. „Но мы хотим справедливости! Нас хотят задушить! Мы пойдем на Москву!“ Я говорю: „На полпути тебя просто как клопа раздавят“».

Лукашенко об итогах переговоров с Пригожиным

«Долго я его убеждал. И в конце сказал: „Знаешь, ты как хочешь можешь поступать. Но на меня не обижайся. Бригада подготовлена к переброске в Москву. И, как в 1941-м (ты же книжки читаешь, образованный, умный человек), мы будем защищать Москву. Потому что данная ситуация не только в России. Это и не только потому, что это вот наше Отечество. А потому что, не дай бог, вот эта смута пошла бы по всей России, а предпосылки для этого были колоссальные, следующими были мы“».

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