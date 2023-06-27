Откуда взялся Пригожин и сколько он зарабатывает Что известно о бизнесмене, которого называют основателем ЧВК «Вагнер»

Фото: Лев Бородин/ТАСС

Евгений Пригожин

После попытки мятежа в России имя бизнесмена Евгения Пригожина возглавило топы глобальных поисковых запросов. Откуда взялся этот человек, которого СМИ называют основателем ЧВК «Вагнер», сколько он зарабатывал и на чем. Ответы на эти и другие вопросы — в материале NEWS.ru.

Какое у Пригожина было детство

Евгений Пригожин родился в Ленинграде 1 июня 1961 года. Его отец Виктор Пригожин рано умер, мать Виолетта Кировна (1939 года рождения) была медиком, работала в больнице. Также есть сведения, что она занималась научной деятельностью, став соавтором руководства по инфекционным болезням, и работала в организационно-методическом отделе инфекционной службы Санкт-Петербурга.

В детстве Пригожина воспитывал отчим Самуил Жаркой. Будучи инструктором по лыжному спорту, он приучил к лыжам и пасынка. В итоге Пригожин окончил школу-интернат спортивного профиля № 62 (сейчас — колледж Олимпийского резерва № 1). Там он учился вместе с пловцом Владимиром Сальниковым и гимнастом Александром Дитятиным, трехкратными чемпионами Олимпиады-80 в Москве.

Как и где он провел молодость

После окончания школы Пригожин поступил в Ленинградский химико-фармацевтический институт на специальность «провизор-фармацевт». Однако, по собственному признанию, закончить обучение не смог. По данным СМИ, в ноябре 1979 года Пригожин получил два с половиной года лишения свободы условно по обвинению в краже. А в 1981 году — уже реальный срок, когда его приговорили к 13 годам колонии за кражу, мошенничество, вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность и разбой. Однако в 1988 году Пригожина помиловали.

Фото: Антон Тушин/ТАСС Евгений Пригожин был организатором мероприятий для различных ведомств

Как Пригожин стал ресторатором и познакомился с Путиным

В 1990 году Пригожин начал свое дело. Вместе с отчимом он стал торговать хот-догами.

«Горчицу замешивали у меня в квартире на кухне, мама там же считала выручку — в месяц я зарабатывал 1000 долларов, а это были горы рублей. Считать маме было трудно», — рассказывал он.

Через год бизнесмен возглавил сеть продовольственных магазинов «Контраст», а в 1995 году открыл на Васильевском острове в Санкт-Петербурге бар-магазин «Винный клуб».

Трамплином для Пригожина стал ресторан «Старая таможня», который открылся в декабре 1996 года в здании Кунсткамеры. Общепит, которым управлял британский шеф-повар Тони Гир, стал первым заведением высокой кухни в Петербурге, что обеспечило Пригожину знакомство с мэром Северной столицы Анатолием Собчаком и губернатором Владимиром Яковлевым. А на федеральный уровень его вывел другой ресторан — теплоход New Island, который открылся весной 1998-го и стал самым модным местом Петербурга.

Летом 2001 года в этом ресторане Владимир Путин принимал президента Франции Жака Ширака. Евгений Пригожин лично обслуживал двух лидеров. А в 2003 году на New Island Путин отмечал свой день рождения.

Фото: Антон Тушин/ТАСС Евгений Пригожин рекламирует свою компанию «Конкорд»

Сам он позднее отрицал, что входит в ближайшее окружение Путина, подчеркивая, что не имеет никакого отношения к Кремлю.

«Я скажу вам, что слухи о моем знакомстве с президентом Путиным очень, очень преувеличены. Конечно, я общался с ним, но слухи о нашем знакомстве — это всего лишь слухи», — сказал бизнесмен в интервью новостному порталу defenceWeb.

Как Пригожин был связан с Минобороны

Развивая рестораны высокой кухни, Пригожин не переставал уделять внимание фастфуду. На основе сетевых заведений в 1996 году появилась компания «Конкорд кейтеринг». В 2011 году она занялась обеспечением питанием школ сначала Санкт-Петербурга, а потом и Москвы. Уже в следующем году компания Пригожина стала поставщиком для структур Минобороны.

По данным РБК, структуры «Конкорда» также занимались уборкой в казармах и учебных заведениях оборонного ведомства. Как сообщало издание, связанная с Пригожиным компания «Мегалайн» получила в 2015 году контракт на строительство военной базы в Валуйках в Белгородской области, она же выиграла тендер на строительство военного городка в Омской области.

Для чего была создана ЧВК «Вагнер»

В это же время в СМИ появились первые сообщения о частной военной компании «Вагнер», которая получила свое название в 2014 году по позывному первого командира подразделения, офицера запаса Дмитрия Уткина. По данным западных СМИ, ЧВК «Вагнер» действовала в Сирии, Ливии, Центральноафриканской Республике (ЦАР), Судане, Мозамбике и Мали, а также в конфликте на территории Луганской и Донецкой народных республик.

США и Евросоюз обвиняли ЧВК «Вагнер» в нарушении прав человека на Ближнем Востоке и в Африке и ввели против нее санкции. В июле 2018 года в ЦАР отправились журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев, чтобы снять документальный фильм о деятельности ЧВК. Они были убиты неизвестными людьми, расследование этого преступления не завершено до сих пор.

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону

ЧВК «Вагнер» связывали с Евгением Пригожиным, против которого на этом основании в 2016 году западные страны ввели санкции. Однако сам он долгое время отвергал связь с ЧВК, заявляя, что «крайне удивлен самим фактом существования данной компании и не имеет к ее деятельности никакого отношения». Лишь в сентябре 2022 года коммерсант признал, что имеет отношение к ее созданию. Позднее он объявил, что в Петербурге откроется «ЧВК Вагнер Центр», в котором «смогут работать специалисты в области оборонных и информационных технологий с целью повышения обороноспособности России».

Кто содержал ЧВК «Вагнер» и сколько на этом зарабатывал Пригожин

Владимир Путин на встрече с военнослужащими Минобороны 27 июня заявил, что содержание ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивало государство.

«Содержание „Вагнера“ было на плечах государства, за год собственник компании „Конкорд“ через военторг получил, заработал от государства, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии, 80 миллиардов рублей», — сказал Путин.

По его словам, с мая 2022 года по май 2023-го ЧВК было перечислено более 86 миллиардов рублей.

Чем еще известен Пригожин, почему его разыскивает ФБР

Летом 2013 года в Петербурге появилось Агентство интернет-исследований, которое в СМИ стали именовать «фабрикой троллей». По данным журналистов, оно могло заниматься дезинформацией, формированием общественного мнения, в частности дискредитацией российской оппозиции. В США эту структуру обвиняли во вмешательстве в выборы.

Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера связало агентство с Евгением Пригожиным из-за чего в феврале 2021 года ФБР объявила Пригожина в розыск в числе 13 россиян, которые подозреваются во вмешательство в выборы президента США. За информацию, которая поможет поимке бизнесмена, ФБР предложило вознаграждение в размере до $250 тыс. А в июле 2022 года Госдепартамент США объявил награду в размере $10 млн за информацию о Пригожине в связи с его участием во вмешательстве в политические и избирательные процессы в США.

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