Золотов рассказал, как ЧВК «Вагнер» удалось дойти почти до Москвы Золотов: продвижение «Вагнера» по стране произошло из-за большой концентрации сил у Москвы

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Виктор Золотов

Быстрое продвижение ЧВК «Вагнера» по стране произошло из-за большой концентрации сил у Москвы, заявил глава Росгвардии Виктор Золотов, передает его слова ТАСС. Он подчеркнул, что в ходе попытки наступления мятежники не смогли бы взять столицу. По его сведениям, Запад мог заранее знать про попытку вооруженного мятежа в РФ. Он оценил работу силовых структур как великолепную.

На том этапе мы концентрировали все кулаки и силы именно на подступах к Москве. Потому что если разбрасывать группировки, они бы прошли как нож сквозь масло. Постоянно был на связи и с президентом и со всей компанией моих, — сказал Золотов.

До этого президент России Владимир Путин в обращении к народу заявил, что вооруженный мятеж, совершенный на минувшей неделе в России ЧВК «Вагнер», в любом случае был бы подавлен. По его словам, организаторы мятежа предали народ, а также всех тех, кого втянули в свои действия. Путин подчеркнул, что случившееся играло на руку врагам государства, которые желали, чтобы «солдаты убивали друг друга».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не делать из него героя в ситуации вокруг попытки мятежа в России. Также он заявил, что не стоит героизировать Путина и связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина. По его словам. стороны рассчитывали, что «ситуация рассосется», но она «не рассосалась».