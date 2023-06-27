Лукашенко: при попытке мятежа было принято «жестокое решение мочить»

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что 24 июня уговаривал российского лидера Владимира Путина дать ему возможность созвониться со связанным с ЧВК «Вагнер» предпринимателем Евгением Пригожиным. Он утверждает, что на тот момент было принято «жестокое решение мочить». По словам Лукашенко, сам же Путин говорил, что Пригожин не отвечает на звонки, а потому сомневался в эффективности переговоров, передает БелТА.

Самое опасное, как я понял, это не в том, какая она была, ситуация, а как она могла развиваться, ее последствия. Я также понял: принято жестокое решение — мочить. Я предложил Путину не торопиться. Давай, говорю, поговорим с Пригожиным, с командирами его. На что он мне сказал: «Слушай, Саша, бесполезно. Он даже трубку не берет, ни с кем разговаривать не хочет», — пересказал белорусский президент.

По словам Лукашенко, спустя полчаса разговора он все же смог убедить Путина дать ему возможность связаться с Пригожиным. Для этого в Ростове-на-Дону установили три канала для связи.

Вечером 24 июня Лукашенко рассказал, что по согласованию с российским лидером Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным. Пресс-служба Лукашенко сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов частной военной компании по российской территории и на дальнейшие шаги по деэскалации. Позднее сам Пригожин подтвердил, что Лукашенко протянул руку бойцам «Вагнера» и предложил найти взаимовыгодные решения.