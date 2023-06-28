Диверсанты добрались до железных дорог Сибири: как ВСУ атакует РФ 28 июня Российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины

Фото: МО Украины

Приграничные российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстрелах сразу нескольких населенных пунктов в течение суток. Telegram-канал Mash сообщил, что два дрона со взрывчаткой атаковали КПП «Суджа» в Курской области. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что главные события украинского «контрнаступления» еще впереди. Новые подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Что происходило в Белгородской области

Губернатор Гладков в своем Telegram-канале заявил, что в Белгородском районе по селу Нехотеевка было выпущено девять артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка — три, по селу Наумовка — два. По его словам, ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет. Губернатор добавил, что в Валуйском городском округе в селе Долгое ВСУ сбросили с беспилотников четыре снаряда. Пострадавших нет, однако повреждена кровля в одном из сельхозпредприятий.

Гладков рассказал, что в Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено два минометных снаряда. Пострадавших и разрушений нет. Кроме того, по словам губернатора, в Грайворонском городском округе из гранатомета обстреляна окраина села Безымено. Всего зафиксировано 7 выстрелов. Пострадавших и разрушений нет.

«В поселке Горьковский противник сбросил с БПЛА два взрывных устройства. Никто не пострадал. В результате атаки был поврежден один из инфраструктурных объектов и около 220 жителей временно остались без воды. Сейчас водоснабжение восстановлено», — написал Гладков.

Губернатор региона добавил, что в Шебекинском городском округе было выпущено восемь минометных снарядов по селу Терезовка. В результате обстрела никто не пострадал, разрушений нет.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Белгородская область, результаты обстрела со стороны ВСУ

В Курской области БПЛА атаковали КПП

Telegram-канал Mash сообщил, что в ночь на 28 июня два БПЛА со взрывчаткой атаковали КПП «Суджа» в Курской области. По информации канала, один из дронов сбили огнестрельным оружием. Пострадавших нет, однако есть незначительные нарушения на земле. Минобороны РФ и местные власти происходящее не комментировали.

В Мелитополе гремели взрывы

В администрации Мелитополя сообщили, что утром 28 июня в городе прозвучали взрывы. По предварительной информации, в городе сработала система ПВО. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Ж/д диверсанты добрались до Сибири

Telegram-канал Shot сообщил, что сегодня ночью на станции в Томске подожгли батарейный шкаф. По данным канала, подозреваемый скрылся через промзону. Поджог на станции «Томск-2» заметила диспетчер. По данным Telegram-канала, шкаф выгорел частично, повреждения получили три аккумуляторные батареи. Рядом с местом поджога лежала двухлитровая пластиковая бутылка со следами бензина, два окурка, стакан, пара перчаток, орудие взлома, пакет и фрагмент канистры со следами горения.

Также Shot сообщает, что диверсия не повлияла на движение поездов. Полиция разыскивает поджигателя. Местные власти не комментировали эту информацию.

Что сказали в Киеве о контрнаступлении ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Financial Times заявил, что «главные события» украинского «контрнаступления» еще впереди. По его словам, основные резервы ВСУ, в том числе большинство бригад, обученных на Западе и оснащенных танками и бронетехникой НАТО, еще не задействованы в наступательных маневрах. При этом Резников не стал вдаваться в подробности, заявив лишь, что «когда это случится, это увидят все».

Фото: МО Украины

Что на заявления Резникова ответили в Госдуме

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что слова Алексея Резникова являются иллюзиями и бредом. Он считает, что мобилизация в Черниговской, Ивано-Франковской, Киевской областях говорит о том, что ресурс ВСУ исчерпан.

«Эти слова направлены на то, чтобы создать иллюзии у стран блока НАТО, что Украина все старается делать и все впереди, как он говорит. Это попытки создать иллюзии с целью получить дополнительное оружие, финансовые средства, хотят сценарий возможного вступления в НАТО», — утверждает Швыткин.

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