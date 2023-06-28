«Ресурс исчерпан»: в ГД оценили слова Резникова о контрнаступлении ВСУ Депутат Швыткин: У ВСУ исчерпан ресурс для контрнаступления

Фото: МО Украины

Вооружённые силы Украины

Слова министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что главные события контрнаступления ВСУ еще впереди, являются иллюзиями и бредом, заявил NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. По его словам, это было сказано в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе. Швыткин считает, что мобилизация в Черниговской, Ивано-Франковской, Киевской областях говорит о том, что ресурс ВСУ исчерпан.

Эти слова направлены на то, чтобы создать иллюзии у стран блока НАТО, что Украина все старается делать и все впереди, как он говорит. Но все это иллюзии и бред. Все понимают, что мобилизация, которая проводится в Черниговской, Ивано-Франковской, Киевской областях, говорит о том, что мобилизационный ресурс у ВСУ практически исчерпан. Это попытки создать иллюзии с целью получить дополнительное оружие, финансовые средства, хотят сценарий возможного вступления в НАТО. Вот такой сценарий Резников рисует для себя, — пояснил Швыткин.

По мнению депутата, нельзя говорить о том, что контрнаступление ВСУ закончилось, однако активная фаза очевидно провалилась.

Ранее Резников заявил, что «главные события» контрнаступления Вооруженных сил страны еще впереди. По словам министра обороны Украины, некоторые события были лишь «предварительным просмотром» готовящегося более масштабного наступления.