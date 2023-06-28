Песков отверг обвинения в ударе по гражданской инфраструктуре в Краматорске Песков об ударе по Краматорску: Россия бьет исключительно по военной инфраструктуре Украины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Россия не наносит ударов по гражданской инфраструктуре, так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обвинения Украины в гибели гражданских лиц в Краматорске после ракетного удара. Он подчеркнул, что все наносимые Вооруженным силами РФ удары связаны исключительно с военной инфраструктурой, передает ТАСС.

Российская Федерация не наносит ударов по гражданской инфраструктуре. Удары наносятся по объектам, которые так или иначе связаны с военной инфраструктурой, — сказал Песков.

Ранее подконтрольная украинским властям Донецкая областная прокуратура сообщила в Facebook (деятельность соцсети запрещена в РФ), что в результате ракетного удара по Краматорску погибли девять человек. По данным ведомства, центр города был обстрелян 27 июня. В ночь на 28 июля Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям заявляла о четырех погибших. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Telegram-канал «Ньюсач» до этого сообщил, что украинский волонтер случайно рассекретила присутствие западных военных инструкторов в Краматорске с помощью публикаций в соцсети, после чего по месту их дислокации был нанесен ракетный удар. Девушка сделала совместное фото с инструкторами из Канады, после чего опубликовала фотографии в соцсети. При этом в посте она указала аккаунты иностранных военных и геолокацию.