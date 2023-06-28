На Украине заявили о росте числа погибших в результате обстрела Краматорска Власти Украины заявили о девяти погибших в результате ракетного удара по Краматорску

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Подконтрольная украинским властям Донецкая областная прокуратура сообщила в Facebook (деятельность соцсети запрещена в РФ), что в результате ракетного удара по Краматорску погибли девять человек. По данным ведомства, центр города был обстрелян 27 июня. В ночь на 28 июля Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям заявляла о четырех погибших. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Девять человек погибли, еще 60 получили ранения, среди них восьмимесячный младенец, — говорится в сообщении прокуратуры.

Прокуроры уточнили, что среди погибших в том числе три несовершеннолетних девочки: одна 17-летняя и две в возрасте 14 лет. Ведомство сообщает, что травмы различной степени тяжести получили еще 56 человек, а также четверо пострадали в населенном пункте Белый.

По информации украинской власти, в эпицентре взрыва в Краматорске находились многоквартирные дома, торговые помещения, автомобили, отделения почты и другие объекты, в ряде зданий выбило стекла из окон и двери. Прокуратура сообщает, что спасатели продолжают разбирать завалы.

Ранее администрация Мелитополя сообщила о взрывах в городе. По предварительным данным, сработала система ПВО, сведений о пострадавших и ущербе не поступало.