«Мы видим настоящее горе»: кто и как вывозит людей из зоны боевых действий Репортаж NEWS.ru о команде эвакуации, которая спасает местных жителей в зоне проведения СВО на Украине

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru

Команда эвакуации фонда «Колос» с начала СВО работает в зоне боевых действий. На бронированной машине они спасают мирных жителей из-под обстрелов и заезжают туда, куда не отправятся ни МЧС, ни скорая помощь, ни полиция, ни порой даже военные. Как работает команда эвакуации в зоне СВО, как они действуют под артобстрелом и на что похож обычный будний день внутри бронированной машины — читайте в репортаже NEWS.ru.

«Мы для них такая же мишень»

Зона боевых действий на территории СВО — это хаос. Примерная протяженность фронта — 810 километров. Граница меняется ежедневно, в течение недели один и тот же населенный пункт может быть занят войсками или Украины, или России. И каждую неделю кто-то из людей решает покинуть жилье, спасаясь от артиллерийского огня. Они обращаются за помощью к команде эвакуации «Колос». Один из ее членов Сергей Москаленко рассказал, как с коллегами спасает людей.

— Секунды решают все. Можешь услышать, когда уже поздно реагировать. Слышишь, как летят снаряды, и считаешь, что летит в твою сторону. Мы для них такая же мишень. Когда есть возможность, мы помогаем спасти имущество, но на первом месте — жизнь. Время не чувствуется, считаешь только мины.

Туда, откуда мы вывозим людей, полицию и МЧС не пускают. Потому что слишком высокий риск, много ребят гибнет. Я смотрю только, где падает и какой маневр применить — больше не думаю ни о чем.

В начале спецоперации люди специально брали один маленький пакетик документов, чтобы как можно больше людей влезло в машину. Они больше ни о чем не думали! А сейчас все зациклены на имуществе. Подождите, но мы не грузовое такси — мы спасаем жизни!

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru

«Ломается всё — машины, люди»

В команду «Колоса» Сергей Москаленко вступил в начале СВО. Имея армейский опыт, но не обладая возможностью подписать контракт, он хотел помогать тем, чем может. И так оказалось, что больше всего в ней нуждались люди, оказавшиеся запертыми в зоне боевых действий. Когда на улицах идут бои, а дороги простреливаются, выбраться из мертвой зоны практически невозможно.

В начале спецоперации Сергей работал 24/7, семь дней в неделю. В три часа ночи заканчивались звонки от людей, а в 4 утра уже нужно было выезжать. Так сотни семей были спасены из прифронтовой зоны в Донецкой и Луганской области.

— Нужно иметь большой запас прочности, чтобы заниматься этим до бесконечности. Ломается все. Машины под нами и люди. В какой-то момент ты перестаешь физически это выдерживать — видеть настоящее горе. Мы столько пережили, что у любого нормального человека крыша уже бы съехала. Но мы держимся и стараемся избавить максимальное количество людей от этого чувства.

Когда начался военный конфликт в Донбассе в 2014 году, Сергей и его семья стали беженцами. Дочь Москаленко требует внимания и ухода, так как столкнулась с заболеванием, требующим врачебного вмешательства. Его правило помогать всем и всегда распространяется и на собственную семью.

— Если я могу кому-то помочь избежать этого чувства — стать беженцем — это уже немало. Если при этом я еще могу спасти чью-то жизнь — замечательно. В последнее время возникло ощущение, что нас воспринимают не как инстанцию последней надежды, а как направление сферы услуг. Вывозишь человека, всю душу вложишь, а он потом начинает совершать ошибки, пытается вернуться назад или пропадает.

Была семья из Никольского, которую мы смогли вывезти только с третьего раза, вывозили по группам и наконец смогли собрать их всех вместе. Когда это произошло, я снова увидел в их глазах тепло. Это заряжает работать дальше.

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Расчет РСЗО «Град» в прифронтовой зоне

С командой «Колоса» люди чаще контактируют через других. В «красной зоне» нет электричества и связи, просьбу «забрать» можно передать только устно. Это еще и мера безопасности — чаты может читать противник и открывать огонь по тому зданию, куда направляется машина. Подобные случаи уже происходили.

Когда я спрашиваю Сергея, поставил ли он для себя границу, после которой уже не сможет продолжать, он, слегка подумав, спокойно отвечает: «Такой границы нет».

«Трое суток сидела в подвале»

Донецкий филиал благотворительного фонда «Колос» занимается не только эвакуацией. Они собирают гуманитарную помощь, необходимые документы, отправляют в госпитали, снабжают мобилизованные подразделения. Директором Донецкого филиала является Виктор Колос. Он и Сергей — водители команды эвакуации и верные напарники. Чаще всего они отправляются в самые опасные поездки, не зная заранее, смогут ли вернуться. Еще недавно они забирали семьи из Мариуполя, Красного Лимана, Святогорска, Луганской, Запорожской и Донецкой области, приезжали в Шебекино.

Организация тесно сотрудничает и с другими волонтерами в зоне специальной военной операции. Один из партнеров — Фонд развития и поддержки молодежи «Файпас», который в 2018 году выиграл президентский грант.

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Эвакуация жителей села Никольского в бронированной машине

Команда эвакуации собирается в дорогу. Сергей надевает бронежилет, убирает лишнее из кузова. Поселок Никольский, в который мы направляемся, находится под Угледаром. С начала зимней кампании там продолжаются кровопролитные бои. Город стоит на одном из направлений начавшегося контрнаступления ВСУ.

В Никольском находится известный монастырь, его настоятель и монахини с начала спецоперации отказываются покидать его стены и живут под непрекращающимися обстрелами. Например, недавно горели кельи, были погибшие.

Дорога до монастыря простреливается даже из автомата. Слева — позиции ВСУ, справа — наши. Тяжелые машины увязают в грязи из-за дождей. Проедет только танк, БТР или джип на полном приводе, и то с трудом. Прямая дорога до Угледара взорвана, чтобы по ней не могла проехать техника. Это единственный путь, по которому можно влететь в Никольское. Следующая дорога в окрестностях Ровнополя еще более опасная, вчера поселок перешел под контроль Украины.

Мы надеваем каски и вжимаемся покрепче в сиденья. Доехав до Никольского, пролетаем мимо разрушенных хат в ворота монастыря. Его золотой купол прострелян сотнями осколков. Монахини укрываются в подвальном помещении. Из темноты слышатся пение и чтение молитв.

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Разбитый купол монастыря в поселке Никольском под Угледаром

Раздав гуманитарную помощь, выпрыгиваем по дороге и доезжаем до хаты, где люди ждут эвакуации. Пожилая пара, взяв несколько тюков, прячется в машине. Эвакуируясь, они бросают вещи и собак. В небе свистят мины, но падают дальше, на краю поселка. Быстро собрав все вещи, водитель нажимает на педаль газа и вырывается вперед.

«Я прожила тут всю жизнь, — объясняет пожилая женщина, пока за окном пролетает разбитое село. — Мои родители, бабушки тоже здесь жили. Потом началась СВО. 6 марта первые HIMARS кассетные нас закидали, затем зашли украинцы ночью. Мы с детьми спрятались в подвал. Затем зашли зэтки, танки, начались бои. Я с дочкой трое суток сидела в подвале. Началась зачистка — чеченцы, русские начали проверять дома».

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru

В машине женщина начинает вытирать лицо руками, пока ее муж угрюмо вглядывается в окно. По словам эвакуированной пары, в поселке еще остаются люди, всего несколько человек, которые отказываются уезжать. Команда эвакуации пролетает через блокпосты и выезжает на трассу. В другом городе пару ждут близкие, выехавшие раньше. Некоторые члены семьи погибли. Смогут ли они вернуться в родной дом, где провели всю жизнь, — неизвестно.

«Недавно человека на улице убило»

Команда эвакуации приезжает в Волноваху, в пригород Донецка. Этот населенный пункт — транспортный узел, за который тоже шли тяжелые бои в начале спецоперации. За последнюю неделю город обстреляли несколько раз, всего было ранено 20 человек. Большинство местных беженцев — из окрестностей Угледара и Никольского — отправляется именно сюда. С момента последних боев здесь построили новую больницу, отремонтировали несколько улиц и восстановили электроснабжение, но следы боев еще виднеются на стенах города.

«После сражения за Угледар стало хуже, конечно, — рассказывает местная жительница. — Стали бомбить и сам поселок. Кто-то вбросил, что в поселке находится штаб, и его стали бомбить. Но штаба там не было. Там много людей погибло, дома поразбивало, недавно человека на улице убило. Они надеются, что наступит перемирие».

Жительница прифронтовой зоны пешком добирается до окраин Донецка

В сторону Никольского курсируют военные машины. Груженые КамАЗы вместе с солдатами и гаубицами пересекают лужи и разбитые дороги. Пока идет спецоперация, их некогда чинить. В день на прифронтовые поселки под Угледаром, по словам местных жителей, падает около ста снарядов.

В случае эвакуации есть опасность попасть в западню. Была ситуация — одна из машин выехала по заявке на линию боевого соприкосновения. Тогда еще не было известно, под чьим огневым контролем она находилась. Уже подъезжая к дому, местные жители объяснили, что на той улице никто не живет и там никого нет. Команда развернулась и поехала обратно — в этот момент по ним начали стрелять.

— Поступает две заявки — одна реальная, а другая ловушка. Я на тот момент плохо ориентировался на местности и не знал людей. Поэтому теперь мы стараемся передавать адрес только через людей.

Команда «Колоса» также занимается розыском людей, помогает с поиском жилья и работы. Больные и старики, оставившие свой дом, оказываются в беззащитном положении. В прошлом году команда вывезла полуслепую пенсионерку из Красного Лимана. С того момента «Колос» постоянно привозит ей лекарства и помогает с записью к врачам.

Виктор Колос, или просто Виктор Михалыч, как его называют ближние, вместе с другими сотрудниками команды выполняет задачи по эвакуации. В Васильевке в Запорожской области он попал под обстрел вместе со служителями Крымской епархии — они раздавали гуманитарные наборы. Осколки выбили стекло, прорезали машину, сам Виктор Михалыч каким-то чудом выжил.

— Один из наших сотрудников инвалид первой группы, я инвалид второй группы, был в плену. Я знаю, что такое трудности, поэтому хочу помочь людям их избежать, — говорит Колос.

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Последствия прилета ракеты в прифронтовой зоне

По данным международной организации ЮНИСЕФ, с момента начала спецоперации более половины всех детей на Украине (примерно 7,5 миллиона) были вынуждены покинуть свои дома, из них примерно 2 миллиона стали беженцами в других странах. В пунктах временного размещения людям предоставляют питание и помощь при оформлении документов. Зачастую люди стараются останавливаться у родственников и проходят длительную процедуру получения российского паспорта. Беженцам полагается единоразовая государственная помощь в размере 10 тысяч рублей на человека.

В связи с недавним подрывом Каховской ГЭС количество приехавших в Россию украинцев за последний месяц значительно увеличилось.

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