Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 93 единицы боеприпасов

Фото: МО Украины

В течение последних 24 часов украинская армия обстреляла территорию ДНР 16 раз, заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по наблюдению и координации вопросов, относящихся к военным нарушениям со стороны Украины (СЦКК). При этом было выпущено 93 боеприпаса.

На направлении к Донецку ВСУ провели 12 обстрелов, используя реактивные системы залпового огня, а также артиллерию калибром 155 и 152 мм. В направлении Горловки был зарегистрирован один обстрел из реактивных систем залпового огня. В направлении Ясиноватой — один обстрел из артиллерии калибра 155 мм. В направлении Волновахи — нанесен один удар из Himars. Еще один — в направлении Докучаевска из артиллерии калибра 155 мм.

Семь населенных пунктов ДНР оказались под обстрелом: Донецк, Озеряновка, Ясиноватая, Макеевка, Еленовка, Докучаевск и Волноваха. В результате обстрелов 22 мирных жителя Донецка и Волновахи получили ранения различной степени тяжести. По данным представительства, в недавно освобожденной деревне Новопетриковка также погиб ребенок, рожденный в 2016 году.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российские подразделения ПВО отразили атаку ВСУ на нефтеперегонную станцию «Дружба» в Новозыбковском городском округе. По словам главы региона, были уничтожены три украинских беспилотника.