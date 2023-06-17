Дроны ВСУ атаковали нефтеперегонную станцию «Дружба» под Брянском Богомаз: три БПЛА уничтожили при отражении атаки ВСУ на нефтеперегонную станцию «Дружба»

Фото: МО Украины

Российские подразделения ПВО отразили атаку ВСУ на нефтеперегонную станцию «Дружба» в Новозыбковском городском округе Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз. По словам губернатора, были уничтожены три украинских БПЛА.

Сегодня ночью подразделениями ПВО ВС РФ в Новозыбковском городском округе была отражена атака ВСУ на нефтеперегонную станцию «Дружба». Благодаря профессионализму наших военных системами ПВО уничтожены три беспилотника самолетного типа, — написал Богомаз.

16 июня Telegram-канал Mash сообщал, что система ПВО в Брянской области сбила беспилотник, пытавшийся атаковать радиозавод АО «Стрела» в поселке Суземка в девяти километрах от границы с Украиной. Сведений о пострадавших не поступало. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 16 июня БПЛА самолетного типа был сбит на границе Белгородского района и Яковлевского округа. Губернатор отмечал, что под Белгородом сработала система ПВО, по предварительным данным, никто не пострадал, последствия на земле уточнялись оперативными службами.

Кроме того, 16 июня беспилотник ВСУ упал и взорвался на территории частного дома в селе Коренево Курской области. Глава региона Роман Старовойт сообщал, что в результате один человек получил легкие осколочные ранения, пострадавшему оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался. Также были повреждены окна дома.