В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа Гладков: БПЛА сбит на границе Белгородского района и Яковлевского округа

Фото: МО РФ

В Белгородской области на границе Белгородского района и Яковлевского округа сработала система ПВО, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По словам губернатора, в небе был уничтожен беспилотник.

На границе Белгородского района и Яковлевского округа сработала наша система ПВО, сбит БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет, — написал Гладков.

Последствия на земле уточняются оперативными службами, добавил губернатор.

Ранее в Курской области на территории частного дома в селе Коренево рухнул начиненный взрывчаткой беспилотник ВСУ, который впоследствии сдетонировал. Глава региона Роман Старовойт сообщил, что в результате пострадал один местный житель, получивший легкие осколочные ранения, медики оказали ему помощь на месте, от госпитализации мужчина отказался. Из-за взрыва БПЛА также были повреждены окна дома, но губернатор заверил, что власти окажут жильцам помощь с ремонтом.

Кроме того, губернатор Курской области отмечал, что пожар, произошедший в ночь на 16 июня на заводе по производству одеял и подушек в поселке Красниково, также мог произойти из-за атаки БПЛА. По словам Старовойта, эту версию сейчас проверяют спецслужбы.