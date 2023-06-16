Стало известно о возможной атаке БПЛА на склад под Курском Старовойт: склад с пухом мог загореться из-за атаки беспилотника

Фото: mchs_46/t.me

Пожар на заводе по производству одеял и подушек «Бел-Поль» в поселке Красниково Курской области мог произойти из-за атаки беспилотника, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. По его словам, на данный момент эту версию проверяют спецслужбы. Информации о пострадавших нет.

Ночью произошел пожар на территории «Бел-Поль» в Курском районе. Предприятие – один из крупнейших производителей одеял и подушек с разными наполнителями. <...> Спецслужбы проверяют версию возможной атаки вражеского беспилотника, — написал губернатор.

Возгорание удалось ликвидировать, ведется разбор конструкций. Старовойт поблагодарил спецслужбы за оперативную работу.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщал, что в результате атаки ВСУ на Глушковский район Курской области пострадал строитель защитных сооружений. По информации канала, украинский беспилотник сбросил бомбу возле мужчины. Пострадавшего в срочном порядке госпитализировали. Минобороны России и местные власти не комментировали эту информацию.