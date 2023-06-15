SHOT: беспилотник сбросил бомбу на строителя в Курской области

Фото: МО Украины

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщает, что в результате вчерашней атаки ВСУ на Глушковский район Курской области пострадал строитель защитных сооружений. По информации канала, украинский беспилотник сбросил бомбу возле строителя. Мужчина был в срочном порядке госпитализирован. Минобороны России и местные власти не комментировали эту информацию.

По данным SHOT, пострадавшим оказался 49-летний строитель фортификационных сооружений. Источник утверждает, что мужчина получил осколочное ранение ноги, однако сейчас его жизни уже ничто не угрожает, он продолжает находиться под присмотром врачей. Также уточняется, что линия защитных сооружений при обстреле не пострадала.

Накануне губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что утром приграничные населенные пункты Глушковского района были обстреляны силами ВСУ. По его словам, снаряды попали в спиртзавод в Теткино. Частично было нарушено электроснабжение. Пострадавших нет.

Позднее Старовойт рассказал, что поселок Глушково в Курской области вновь попал под обстрел со стороны Украины. Всего в местности зафиксированы семь прилетов. Два человека ранены, они в больнице. Над поселком сбили дрон, корректирующий огонь.