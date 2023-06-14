ВСУ бомбят приграничный район ВСУ обстреляли приграничные населенные пункты Глушковского района

Фото: МО Украины

Приграничные населенные пункты Глушковского района Курской области были обстреляны Вооруженными силами Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, снаряды попали в спиртзавод в Теткино.

В поселке Теткино на спиртзаводе разрушения технологических линий, нарушено электроснабжение. Также под обстрел попали села Коровяковка и Попово-Лежачи. Здесь обошлось без повреждений, — написал Старовойт.

Утром 13 июня украинские войска обстреляли поселки Глушково и Теткино, в результате атак пострадавших нет. В Теткино было нарушено газовое и электрическое снабжение, в двух домах произошли пожары. В Глушково были также повреждены несколько домов. Обстрелы продолжались по меньшей мере до 07:37.

9 июня Старовойт сообщил, что беспилотник упал на территорию нефтебазы в Курске. Он уточнил, что в результате произошедшего пострадавших и разрушений не было.

7 июня курский губернатор сообщил, что пограничники посадили украинский разведывательный дрон «Лелека-100» в Суджанском районе области. По его словам, это удалось сделать средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).