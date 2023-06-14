Два человека ранены при обстреле поселка в Курской области

Фото: gubernator_46/t.me

Поселок Глушково в Курской области попал под обстрел со стороны Украины, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. Всего в местности зафиксированы семь прилетов. Два человека ранены, они в больнице. Над поселком сбили дрон, корректирующий огонь.

Поселок Глушково попал под обстрел со стороны Украины. Зафиксировано семь прилётов. Два человека получили осколочные ранения средней степени тяжести. Сейчас они находятся в Глушковской центральной районной больнице, им оказывается вся необходимая помощь. В ближайшее время они будут переведены в областную больницу, — написал Старовойт.

При обстреле были разбиты окна и балконы в двух многоквартирных домах. Повреждены окна, фасады и крыши двух частных домовладений. Разрывы снарядов повредили четыре автомобиля. Также в поселке повреждены здания детского сада, районного Дома культуры и еще два административных здания. Часть Глушково осталась без электроснабжения из-за повреждения сетей.

Днем ранее в соседнем поселке Теткино артиллерийская атака нарушила газовое и электрическое снабжение. В результате обстрела со стороны ВСУ в двух домах произошли пожары.