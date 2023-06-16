Беспилотник ВСУ рухнул в Курской области и ранил человека Старовойт: беспилотник ВСУ упал на территорию частного дома в Курской области и ранил человека

Фото: t.me/gubernator_46

Украинский беспилотник рухнул на территории частного дома в селе Коренево в Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. Дрон в результате падения сдетонировал, из-за чего один из местных жителей получил осколочные ранения.

В селе Коренево на территорию частного дома упал беспилотник ВСУ. В результате взрыва один из местных жителей получил легкие осколочные ранения, — написал он.

Старовойт подчеркнул, что пострадавший от госпитализации отказался, приехавшие на место медики оказали ему всю необходимую помощь.

Также взрывом повреждены окна дома, губернатор пообещал помочь с ремонтом.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщал, что в результате атаки ВСУ на Глушковский район Курской области пострадал строитель защитных сооружений. По информации канала, украинский беспилотник сбросил бомбу возле мужчины. Пострадавшего в срочном порядке госпитализировали. Минобороны России и местные власти не комментировали эту информацию.

До этого губернатор Курской области сообщил, что утром 14 июня приграничные населенные пункты Глушковского района были обстреляны силами ВСУ. По его словам, снаряды попали в спиртзавод в Теткино. Частично было нарушено электроснабжение, никто не пострадал.