Киев ударил по заводу одеял и подушек: как ВСУ атакуют Россию 16 июня Под Курском горит завод, под Белгородом стреляют, а в Брянской области сбили БПЛА на подлете к радиозаводу

Фото: Главное управление МЧС России по Курской области

В ночь на 16 июня под Курском загорелся завод одеял и подушек после прилета беспилотника. В Брянской области ПВО сбила дрон на подлете к одному из предприятий. Несколько районов Белгородской области снова попали под обстрел. Подробности атак ВСУ за прошедшие сутки — в материале NEWS.ru.

Какие районы Белгородчины попали под обстрел

По сообщению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, за минувшие сутки обстрелам подверглись по меньшей мере три района и три городских округа.

В Белгородском районе из артиллерии обстрелян пункт пропуска «Нехотеевка». Там было зафиксировано семь прилетов. Две противотанковые ракеты, по данным губернатора, были выпущены по селу Щетиновка. В Валуйском городском округе минометный снаряд выпущен по селу Вериговка. В Волоконовском районе девять прилетов из минометов пришлось по окраине села Тишанка. В Грайворонском городском круге три минометных снаряда выпущено рядом с поселком Горьковский. В Краснояружском районе сбили четыре дрона-камикадзе в окрестностях села Поповка.

Десять прилетов из артиллерийского оружия было зафиксировано в селе Белянка Шебекинского городского округа. По поселку Первомайский выпущено семь минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка — два, по городу Шебекино — один, написал Гладков в Telegram-канале.

За сутки ни в одном из населенных пунктов Белгородской области, по данным Вячеслава Гладкова, пострадавших и разрушений не было.

Под Курском загорелся завод одеял и подушек

В ночь на 16 июня беспилотник атаковал завод в Курске, сообщил Telegram-канал ВЧК-ОГПУ. Площадь пожара, начавшегося, предположительно, в результате атаки, составила две тысячи квадратных метров.

Губернатор региона Роман Старовойт уточнил, что пожар возник на территории компании «Бел-Поль» в Курском районе. По его словам, это предприятие — «один из крупнейших производителей одеял и подушек с разными наполнителями».

«На место прибыли подразделения пожарной охраны, которые подтвердили возгорание на складе хранения продукции и в административном здании. Они ликвидировали открытое горение, в настоящий момент ведется разбор конструкций на месте пожара и ликвидация последствий», — сообщил Telegram-канал Старовойта утром 16 июня.

Как пишет SHOT, одноэтажный склад хранения продукции загорелся около 02:00, через два часа его потушили. Со ссылкой на местных жителей Telegram-канал отмечает, что перед возгоранием они видели вспышку в небе и слышали «громкий хлопок». В МЧС уточнили, что сигнал о возгорании поступил в 02:29, в 04:39 открытое горение было ликвидировано.

По версии издания Baza, беспилотник должен был атаковать вышку связи в поселке Красниково, но, задев ее, влетел в административное здание предприятия «Бел-Поль». Канал публикует фото обломков дрона.

В Брянской области дрон не долетел до радиозавода

В Брянской области ПВО сбила беспилотник, который по данным Mash, пытался атаковать радиозавод в поселке Суземка в девяти километрах от российско-украинской границы. Там находится АО «Стрела», которое производит трансформаторы, дроссели и электромагнитные замки. Предварительно, пострадавших нет. Минобороны эту информации не комментировало.

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