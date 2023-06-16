Рогов заявил о тревожной обстановке в Запорожье Рогов заявил: в Запорожье сложилась тревожная обстановка из-за репрессий и облав

Фото: МО Украины

В городе Запорожье проводятся массовые облавы и репрессии, заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов РИА Новости. По его словам, в городе сложилась тревожная обстановка.

В городе сложилась тревожная обстановка. Проводятся массовые облавы и репрессии. Всех, кто неугоден, насильно мобилизуют, объявляют шпионами. <...> Идет расправа над мирным населением, — сказал Рогов.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в регионе создали народное ополчение. 9 июня первые участники приняли присягу. По словам Балицкого, они будут патрулировать населенные пункты региона совместно с полицией и комендатурой.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин в разговоре с NEWS.ru предложил создать отряды самообороны для борьбы с дронами ВСУ. По его словам, украинские БПЛА можно сбивать при помощи противодроновых ружей, которые делаются в России несколькими производителями.

Военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с NEWS.ru предложил привлекать отряды самообороны в приграничной полосе и создавать истребительные батальоны в связи с с тем, что диверсионные группы ВСУ могут располагаться на границах Брянской области.