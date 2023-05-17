Военэксперт предложил создать отряды самообороны для борьбы с дронами ВСУ Военный эксперт Литовкин предложил создать отряды самообороны для борьбы с дронами ВСУ

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Вопрос борьбы с дрон-угрозой актуален не только для приграничных территорий, но и для всей территории России, в связи с этим стоит создать отряды самообороны, чтобы сбивать беспилотники Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, украинские БПЛА можно сбивать при помощи противодроновых ружей, которые делаются в России несколькими производителями. Литовкин отметил, что такую технику также можно закупать через страны, не присоединившиеся к антироссийским санкциям Запада.

В соседних с зоной СВО регионах надо бы создавать отряды самообороны под кураторством губернаторов областей или руководителей районов, и чтобы у них были эти ружья. Надо понимать, что боевые действия идут не только на линии соприкосновения в Донбассе, но и здесь, на наших улицах и площадях они вполне могут проявиться. И атака беспилотниками — один из наиболее вероятных вариантов, — сказал Литовкин.

В то же время он отметил, что у противодроновых ружей есть недостаток – они работают на дальности около 200 метров, а их эффективность напрямую зависит от быстрого и точного наведения на БПЛА.

Расставив людей с этими ружьями на крышах зданий, вы должны еще и не прошляпить сам прилет дронов, то есть необходимо постоянно следить за воздухом во всех направлениях. И если под рукой нет армейских радиолокационных станций, то следить за воздухом придется визуально, и очень внимательно, — добавил Литовкин.

Ранее военный обозреватель Алексей Суконкин заявил, что пресечь атаки украинских БПЛА можно, если бить по хвостам, сбивать их. Также он предложил уничтожить места их базирования вместе с обслуживающим персоналом.