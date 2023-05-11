Военный эксперт назвал способ пресечь атаки украинских БПЛА на Россию Военэксперт Суконкин: атаки украинских БПЛА пресечет уничтожение мест их базирования

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Попытки ВСУ атаковать территорию России с помощью беспилотников (БПЛА) пресечет полное уничтожение места базирования украинских дронов, таким мнением с NEWS.ru поделился военный обозреватель Алексей Суконкин. Он уверен, что ликвидация аэродромов сработала бы эффективнее борьбы при помощи ПВО.

Пресечь атаки украинских БПЛА можно, если бить по хвостам, сбивать их. А можно уничтожить места их базирования вместе с обслуживающим персоналом. Как говорили во время Великой Отечественной войны, лучшим средством ПВО является удар 3-го гвардейского танкового Котельниковского корпуса по аэродрому нацистов, откуда фашисты совершали вылеты на Сталинград, — танки просто раздавили, уничтожили гитлеровскую авиацию. То же самое в БПЛА, — считает Суконкин.

Ранее Суконкин заявил, что слова бизнесмена Евгения Пригожина о боях в Артемовске скорее политические, нежели военно-технического характера. Он указал, что такого же характера и подсчеты километров до полного контроля над городом.

Утром 11 мая боец «Вагнера» заявил, что Артемовск практически взят под контроль российских сил. По его словам, до въезда в город осталось около 740 метров.

Бои за Артемовск идут с августа прошлого года. Уже в октябре врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что ВСУ отступают. В конце ноября он предрекал скорое окружение города и повторил этот прогноз в январе 2023 года.