В Запорожской области создали народное ополчение Балицкий сообщил о создании народного ополчения в Запорожской области

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В Запорожской области приняли присягу первые участники народного ополчения, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий. По его словам, они будут патрулировать населенные пункты региона совместно с полицией и комендатурой.

В Запорожской области создано народное ополчение, которое совместно с органами полиции и военной комендатуры заступит на патрулирование и охрану правопорядка в населенных пунктах Запорожской области. <...> Уверен в открытости сердец наших земляков, их стойкости и желании помогать. Эти качества особенно ярко проявляются в трудные времена, — написал Балицкий.

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