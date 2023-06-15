ВКС России атаковали места производства ударных беспилотников

Фото: MOD Russia/Global Look Press

ВКС России нанесли ночью удар по местам производства ударных беспилотных летательных аппаратов, сообщает Минобороны в своем Telegram-канале. В российском ведомстве подчеркнули, что все цели были достигнуты и поражены.

Сегодня ночью Воздушно-космические силы России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам производства ударных беспилотных летательных аппаратов. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута, — говорится в сообщении.

Кроме того, уничтожены 25 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Шипиловка в ЛНР, Еленовка, Спорное и Зеленый Гай в ДНР, а также Ремовка и Новое Запорожской области и Пролетарка Херсонской области.

Всего за сутки ВС РФ ликвидировали около 585 украинских военных, а также три гаубицы «Мста-Б» и четыре Д-30, самоходные артиллерийские установки «Акация», «Гвоздика» и Cezar.

Ранее на ПМЭФ компания «Технологии радиоконтроля» представила новый комплекс для борьбы с малыми беспилотниками. Разработчики утверждают, что он поможет защитить производственные предприятия, объекты критической инфраструктуры, горнодобывающий сектор от атаки дронов.