На ПМЭФ показали устройство для борьбы с беспилотниками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Петербургском международном экономическом форуме компания «Технологии радиоконтроля» представила новый комплекс для борьбы с малыми беспилотниками. Разработчики утверждают, что этот комплекс поможет защитить производственные предприятия, объекты критической инфраструктуры, горнодобывающий сектор от атаки дронов.

Кроме того, комплекс включает такие устройства, как детектор радиосигналов, радиолокатор, пеленгатор и модуль радиоэлектронного воздействия, что позволяет обнаруживать малогабаритные БПЛА при использовании радиомолчания.

Ранее военный эксперт Сергей Липовой предположил, что БПЛА, атаковавший 9 июня в Воронеже жилой дом, передвигался именно в режимер радиомолчания. Специалист заявлял, что беспилотник могли запустить с территории Украины, так как радиус действия таких беспилотников составляет до 1000 километров.