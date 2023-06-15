Появилось видео атаки беспилотника на дом в центре Воронежа

Фото: Ксения Михайлова/РИА Новости

Telegram-канал Baza опубликовал видео атаки беспилотника на дом в центре Воронежа, которая произошла 9 июня. На записи с камеры наблюдения в офисе видно, как сотрудники замечают, что к зданию что-то приближается, а потом происходит взрыв. Осколки разбитого стекла залетают в кабинет, сотрудники разбегаются. Некоторые прячутся под столы.

Baza пишет, что место, рядом с которым произошел взрыв, в момент происшествия было пустым. По информации канала, девушка, которая там сидела, вышла из кабинета за несколько минут до атаки.

Утром 9 июня дрон с взрывчаткой влетел в жилой дом в Воронеже. По словам местных жителей, прозвучали два взрыва. Губернатор области Александр Гусев заявил, что три человека посекло осколками стекла. Им оказана помощь на месте, пострадавшие отказались от госпитализации. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Позже в районе падения беспилотника с бомбой был введен режим чрезвычайной ситуации. По словам Гусева, это сделано для оперативного предотвращения последствий взрыва. Глава региона подчеркнул, что расселять жителей пострадавшего дома не требуется.