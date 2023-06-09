Уголовное дело завели после попадания БПЛА в жилой дом в Воронеже

Фото: СУ СК России по Воронежской области

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте в связи с попаданием беспилотника в жилой дом в Воронеже. По данным следствия, действующие в интересах военно-политического руководства Украины совершили атаку с использованием БПЛА, снабженного взрывным устройством.

Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, создавший угрозу гибели людей, повлекший причинение значительного ущерба и иные тяжкие последствия), — указано в сообщении ведомства.

Утром 9 июня дрон со взрывчаткой влетел в жилой дом в Воронеже. По словам местных жителей, прозвучали два взрыва. Позже были опубликованы кадры с места атаки беспилотника — на них видны повреждения несущей стены дома от взрыва.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что три человека посекло осколками стекла. Им оказана помощь на месте, пострадавшие отказались от госпитализации.

Telegram-канал SHOT сообщил, что взрывчатка, которая находилась в беспилотнике, была начинена металлическими шариками В Сети были опубликованы кадры с места падения дрона, на которых можно заметить разбросанные поражающие элементы.