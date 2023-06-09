Baza: БПЛА со взрывчаткой врезался в жилой дом в Воронеже

Фото: МО Украины

Telegram-канал Baza сообщает, что БПЛА со взрывчаткой врезался в жилой дом на улице Белинского в Воронеже. По данным канала, местные жители слышали два взрыва. В Минобороны России не комментировали информацию.

Baza сообщает, что информация о пострадавших уточняется.

Утром 9 июня Telegram-канал SHOT сообщил, что украинские дроны-камикадзе сбросили бомбы в поле в селе Вязовом Краснояружского района Белгородской области. По информации канала, при атаке пострадал местный житель, который пас коров, он был госпитализирован с множественными осколочными ранениями. Минобороны России и местные власти не комментировали информацию.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ночных ударов украинских военных пострадали трое жителей региона. По его словам, обстрелы производились по населенным пунктам Шебекино и Разумное. Он отметил, что в регионе работала ПВО. Повреждения также получили несколько зданий в Белгородской области, включая жилые дома.

Накануне Гладков сообщил, что системы противовоздушной обороны поразили два воздушных объекта в Белгороде. Позднее губернатор заявил, что ВСУ с помощью дронов-камикадзе атаковали села Вязовое и Староселье в Краснояружском районе.