SHOT: четыре дрона-камикадзе атаковали Белгородскую область

Фото: t.me/vvgladkov

Telegram-канал SHOT сообщил, что украинские дроны-камикадзе сбросили бомбы в поле в селе Вязовом Краснояружского района Белгородской области. По информации канала, при атаке пострадал местный житель, который пас коров, он был госпитализирован с множественными осколочными ранениями. Минобороны России и местные власти не комментировали эту информацию.

SHOT сообщает, что обстрел производился 8 июня в 400 метрах от границы России и Украины. По данным канала, дроны были запущены из села Грабового Сумской области.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ночных ударов украинских военных пострадали трое жителей региона. По его словам, обстрелы производились по населенным пунктам Шебекино и Разумное. Он отметил, что в регионе работала ПВО. Повреждения также получили несколько зданий в Белгородской области, включая жилые дома.

Накануне Гладков сообщил, что системы противовоздушной обороны поразили два воздушных объекта в Белгороде. Позднее губернатор заявил, что ВСУ с помощью дронов-камикадзе атаковали села Вязовое и Староселье в Краснояружском районе. В результате падения беспилотника один человек пострадал, он доставлен в больницу с осколочными ранениями.