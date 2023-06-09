Три человека пострадали в результате ночного обстрела Белгородской области Гладков: три человека пострадали после ночных ударов ВСУ по Белгородской области

Фото: t.me/vvgladkov

В результате ночных ударов украинских военных по Белгородской области пострадали три человека, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, обстрелы производились по населенным пунктам Шебекино и Разумное. Он отметил, что в регионе работала ПВО. Повреждения также получили несколько зданий в Белгородской области, включая жилые дома.

О происшествиях над Белгородом и Белгородским районом: ночью работала ПВО, есть повреждения многоквартирного жилого дома и частных домов в Разумном. <...> В Шебекино ночью много стреляли, есть разрушения жилого фонда. <...> За ночь пострадало три человека, один от госпитализации отказался. Два человека, получившие ранения, находятся в больнице, — написал Гладков.

Он также рассказал, что 10 июня белгородские власти прекратят выдачу синих аттестатов выпускникам девятых классов, а с 13 июня начнут выдавать красные аттестаты.

Накануне Гладков сообщил, что утром 8 июня системы противовоздушной обороны поразили два воздушных объекта в Белгороде. О пострадавших и разрушениях он не рассказал. Позднее Гладков заявил, что ВСУ с помощью дронов-камикадзе атаковали села Вязовое и Староселье в Краснояружском районе. В результате падения беспилотника один человек пострадал, он доставлен в больницу с осколочными ранениями.