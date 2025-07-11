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11 июля 2025 в 08:13

Жителей Ленобласти предупредили о проблемах с интернетом

Дрозденко: в Ленинградской области ожидается замедление мобильного интернета

Фото: Ilya Moskovets/Global Look Press

На всей территории Ленинградской области ожидается частичное снижение сигнала мобильного интернета, написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко. По его словам, в воздушном пространстве региона объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Другие подробности не уточняются.

Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно частичное понижение сигнала мобильного интернета, — говорится в сообщении.

Ранее в работе Системы быстрых платежей произошел масштабный сбой. Пользователи отмечали, что не могут выполнить переводы. Некоторые пожаловались, что не загружается как приложение, так и сайт СБП. Больше всего сообщений о проблемах поступает от клиентов Т-Банка и Сбербанка.

До этого сбои зафиксировали в работе провайдера «Ростелеком». За короткий срок поступило 70 жалоб. Больше всего сообщений было из Москвы и Санкт-Петербурга — 13%. Также на сбои пожаловались жители Московской, Мурманской, Саратовской, Самарской, Нижегородской и других областей.

Ленинградская область
Ленобласть
Александр Дрозденко
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неполадки
БПЛА
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