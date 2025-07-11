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11 июля 2025 в 08:15

В Россию из Индонезии экстрадируют охотника за данными

Индонезия выдаст России автора канала о продаже персональных данных

Фото: Xu Qin/Global Look Press

Индонезийские правоохранительные органы по запросу России осуществят экстрадицию администратора Telegram-канала Александра Зверева, сообщили в Генпрокуратуре. Его подозревают в создании преступной группировки и незаконной торговле персональной информацией российских граждан.

Звереву инкриминируют ряд статей УК РФ. Как установило следствие, в период с 2018 по 2021 год подозреваемый организовал преступную сеть для извлечения незаконных доходов. Деятельность заключалась в платном предоставлении конфиденциальных данных из информационных систем МВД, ФСБ и баз мобильных операторов. Для реализации схемы был создан специализированный Telegram-канал и привлечены соучастники, включая сотрудника контрольно-пропускного пункта аэропорта Краснодара.

Ранее польские власти передали американской стороне бывшего руководителя криптовалютной платформы Wex Дмитрия Васильева. Задержание российского гражданина произошло в Варшаве. В отношении Васильева выдвинуты обвинения в мошеннических действиях и легализации незаконных денежных средств.

Российское посольство в Вашингтоне направило официальный запрос в Госдепартамент США. Дипломаты потребовали разъяснить обстоятельства дела Васильева.

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политика
Индонезия
Генпрокуратура
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