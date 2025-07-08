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08 июля 2025 в 07:43

Посольство России отреагировало на ситуацию с экстрадированным Васильевым

Посольство РФ следит за ситуацией с выданным Польшей Васильевым

Фото: Valerie Plesch/dpa/Global Look Press

Посольство РФ в США направило ноту в Госдеп с требованием предоставить информацию об экстрадированном из Польши россиянине Дмитрии Васильеве, сообщает РИА Новости со ссылкой на российскую дипмиссию. Его обвиняют в легализации преступных средств. В посольстве подчеркнули, что намерены связаться с россиянином и оказать ему консульское содействие.

В этой связи передали в Государственный департамент ноту с требованием в кратчайшие сроки предоставить сведения о местонахождении, состоянии здоровья, процессуальном статусе Васильева, а также обеспечить к нему допуск, — сказали в посольстве.

В конце июня стало известно, что польские власти передали Вашингтону Васильева — экс-руководителя крупной российской криптоплатформы Wex. Адвокат россиянина Александр Суржин рассказал, что тот был задержан в Варшаве в 2024 году. Васильеву вменяют мошенничество и отмывание денег.

Решение об экстрадиции подписал министр юстиции Польши. В США Васильеву грозит до 25 лет тюрьмы. Адвокат утверждает, что польская сторона нарушила Европейскую конвенцию по правам человека в отношении его клиента.

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