Посольство России отреагировало на ситуацию с экстрадированным Васильевым Посольство РФ следит за ситуацией с выданным Польшей Васильевым

Посольство РФ в США направило ноту в Госдеп с требованием предоставить информацию об экстрадированном из Польши россиянине Дмитрии Васильеве, сообщает РИА Новости со ссылкой на российскую дипмиссию. Его обвиняют в легализации преступных средств. В посольстве подчеркнули, что намерены связаться с россиянином и оказать ему консульское содействие.

В этой связи передали в Государственный департамент ноту с требованием в кратчайшие сроки предоставить сведения о местонахождении, состоянии здоровья, процессуальном статусе Васильева, а также обеспечить к нему допуск, — сказали в посольстве.

В конце июня стало известно, что польские власти передали Вашингтону Васильева — экс-руководителя крупной российской криптоплатформы Wex. Адвокат россиянина Александр Суржин рассказал, что тот был задержан в Варшаве в 2024 году. Васильеву вменяют мошенничество и отмывание денег.

Решение об экстрадиции подписал министр юстиции Польши. В США Васильеву грозит до 25 лет тюрьмы. Адвокат утверждает, что польская сторона нарушила Европейскую конвенцию по правам человека в отношении его клиента.