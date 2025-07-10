Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 июля 2025 в 16:49

Воронежский чиновник ушел на СВО спустя месяц после назначения

Глава воронежского управления физкультуры Шляхта ушел на СВО

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Руководитель управления физкультуры и спорта в Воронеже Максим Шляхта заключил контракт о прохождении военной службы и ушел на СВО, заявил глава города Сергей Петрин в своем Telegram-канале. Чиновник возглавил структуру в начале июня текущего года. Вместо него управление возглавит Галина Лангавая.

Руководитель управления физической культуры и спорта Максим Григорьевич Шляхта заключил контракт о прохождении военной службы, — написал Петрин.

Ранее заместитель главы администрации Учалинского района Башкирии Айдар Загиров погиб на спецоперации. Чиновник ранее заключил контракт с Министерством обороны РФ и ушел на фронт. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Гилязетдинов выразил соболезнование семье погибшего чиновника. По его словам, прощание с Загировым состоялось 9 июля.

До этого сообщалось, что артист Назар Якубов, работавший в Большом Московском государственном цирке, трагически погиб в зоне СВО. Представители культурного учреждения подчеркнули, что он умел вдохновлять и объединять людей.

Россия
СВО
Воронеж
чиновники
контракты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров сделал необычный выбор одежды для гала-ужина АСЕАН
Стали известно, когда выпишут пострадавшего в Шереметьево мальчика
Отец Фриске устроил разнос из-за вечера памяти певицы
Главком ВСУ пожаловался на нехватку одной группы военнослужащих
Стало известно, как живет семья пострадавшего в Шереметьево мальчика
Диетолог раскрыла неожиданную пользу лимона
Рубио раскрыл, планируется ли скоро встреча Трампа с Путиным
Стало известно, где именно застрелили полковника СБУ
Рубио раскрыл ожидания США от России после встречи с Лавровым
«Пугать бесполезно»: в Совфеде ответили на возможные жесткие санкции США
У блокчейн-разработчика похитили криптовалюту почти на 40 млн рублей
Врач рассказала, как распознать обезвоживание у ребенка
Насиловавший маленьких детей отец-педофил избежал колонии
Президент Польши раскрыл, о чем Зеленскому не рассказали в школе
Тайные квартиры Орбакайте за миллионы. Почему не продает, вернется ли в РФ
Украина потребовала новый «план Маршалла» от Европы
«Брошу курить — ты меня поцелуешь»: учитель выпрашивал секс у школьницы
Рябков объяснил страх Запада перед БРИКС
Стало известно, кому опасно есть сырые овощи
Мгновенные малосольные огурцы в пакете
Дальше
Самое популярное
«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»
США

«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан
Власть

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан

Почему не работает мобильный интернет в России 9 июля: где сбои, причины
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет в России 9 июля: где сбои, причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.