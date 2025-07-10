Воронежский чиновник ушел на СВО спустя месяц после назначения

Воронежский чиновник ушел на СВО спустя месяц после назначения Глава воронежского управления физкультуры Шляхта ушел на СВО

Руководитель управления физкультуры и спорта в Воронеже Максим Шляхта заключил контракт о прохождении военной службы и ушел на СВО, заявил глава города Сергей Петрин в своем Telegram-канале. Чиновник возглавил структуру в начале июня текущего года. Вместо него управление возглавит Галина Лангавая.

Руководитель управления физической культуры и спорта Максим Григорьевич Шляхта заключил контракт о прохождении военной службы, — написал Петрин.

Ранее заместитель главы администрации Учалинского района Башкирии Айдар Загиров погиб на спецоперации. Чиновник ранее заключил контракт с Министерством обороны РФ и ушел на фронт. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Гилязетдинов выразил соболезнование семье погибшего чиновника. По его словам, прощание с Загировым состоялось 9 июля.

До этого сообщалось, что артист Назар Якубов, работавший в Большом Московском государственном цирке, трагически погиб в зоне СВО. Представители культурного учреждения подчеркнули, что он умел вдохновлять и объединять людей.