В Чили высота цунами после землетрясения на Камчатке достигла 2,5 метра

В Чили высота цунами после землетрясения на Камчатке достигла 2,5 метра

Высота достигших побережье Чили волн цунами после землетрясения на Камчатке достигла 2,5 метра, сообщила Национальная служба по борьбе со стихийными бедствиями (SENAPRED). Наиболее высокие волны зарегистрированы в центральной части страны в населенном пункте Бойерука.

В городе Вальпараисо зафиксированы волны в 60 сантиметров. На севере Чили в городе Арика высота цунами составила 1,1 метра.

На Камчатке 30 июля произошло мощное землетрясение магнитудой 8,7, после которого было зафиксировано цунами с высотой волны до четырех метров у метеостанции «Водопадная». Губернатор Владимир Солодов отметил, что это землетрясение стало сильнейшим за последние 10 лет, назвав его серьезным испытанием для инфраструктуры и жителей полуострова.

Мощное цунами распространилось через Тихий океан и достигло побережья Перу. По данным национального центра по чрезвычайным ситуациям, высота волн может составить от 0,78 до 1,86 метра.

Кроме того, цунами достигло побережья американского штата Калифорния, сообщила Национальная метеорологическая служба США, ссылаясь на данные с пляжа Арина-Коув. Информация о нанесенном ущербе и возможных пострадавших не приводится.