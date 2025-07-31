Россиянам напомнили, что налоговый вычет можно оформить через работодателя

По закону возвращать налог за взносы текущего года можно через работодателя, а также через ФНС за три предыдущих года, рассказала NEWS.ru налоговый консультант Юлия Лихоманова. По ее словам, подать заявление на вычет у своего работодателя можно даже в декабре. Однако за предыдущие налоговые периоды он предоставить вычет не сможет, отметила эксперт.

Получить налоговый вычет либо на ваш личный счет в банке, либо вам засчитают его на работе. Но работодатель может предоставить вычеты только в том периоде, в котором произошли затраты. Причем подать [заявление на вычет] вы можете даже в декабре текущего года, работодатель произведет вычеты и доплатит вам заработную плату. А вот за прошлые налоговые периоды работодатель вычеты предоставить не может, — сказала Лихоманова.

Чтобы получить вычеты на личный счет, необходимо подать декларацию на вычет по форме 3-НДФЛ в налоговую, подчеркнула эксперт. По ее словам, декларации можно подавать в течение всего текущего года — за три предыдущих. Таким образом, до конца декабря 2025-го можно запросить налоговый вычет за 2022, 2023 и 2024 годы. За каждый год нужно подавать отдельную декларацию, указала Лихоманова.

Ранее сообщалось, что при зарплате 50 тысяч рублей и наличии двух детей за счет стандартного налогового вычета можно сэкономить на НДФЛ почти пять тысяч рублей за девять месяцев. Лимит дохода родителей для получения вычета с 2025 года увеличен до 450 тысяч рублей. Вычет предоставляется работнику до месяца, в котором его доходы превысили этот «потолок».