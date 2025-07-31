Россиянам рассказали, сколько можно сэкономить на НДФЛ с двумя детьми Финансист Лихоманова: с двумя детьми можно сэкономить на НДФЛ 5 тысяч рублей

При зарплате 50 тысяч рублей и наличии двух детей за счет стандартного налогового вычета можно сэкономить на НДФЛ почти пять тысяч рублей за девять месяцев, рассказала NEWS.ru налоговый консультант Юлия Лихоманова. Она напомнила, что лимит дохода родителей для получения вычета с 2025 года увеличен до 450 тысяч рублей. Вычет предоставляется работнику до месяца, в котором его доходы превысили этот «потолок».

Например, у вас двое детей и зарплата 50 тысяч рублей месяц. То есть 450 тысяч дохода наберется у вас за девять месяцев. И все эти девять месяцев вы будете получать стандартные вычеты на детей. То есть вам не будут насчитывать НДФЛ на 1400 рублей в месяц на первого ребенка и на 2800 рублей на второго. Таким образом за девять месяцев вы сэкономите на налогах 4914 рублей, — сказала Лихоманова.

По ее словам, стандартный вычет на ребенка можно получать до того, пока ему не исполнится 18 лет. Однако если он учится на очном отделении (в том числе в аспирантуре), то каждый из работающих родителей может получать стандартный вычет до момента, пока ребенку не исполнится 24 года. В данном случае неважно, учится он на очном платном или бюджетном отделении, отметила Лихоманова.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что материнский капитал следует удваивать в случаях, когда второй ребенок появился на свет в короткий срок. По его словам, между рождением первого и второго малыша должно проходить не больше трех лет.