Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
31 июля 2025 в 08:51

Россиянам рассказали, сколько можно сэкономить на НДФЛ с двумя детьми

Финансист Лихоманова: с двумя детьми можно сэкономить на НДФЛ 5 тысяч рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

При зарплате 50 тысяч рублей и наличии двух детей за счет стандартного налогового вычета можно сэкономить на НДФЛ почти пять тысяч рублей за девять месяцев, рассказала NEWS.ru налоговый консультант Юлия Лихоманова. Она напомнила, что лимит дохода родителей для получения вычета с 2025 года увеличен до 450 тысяч рублей. Вычет предоставляется работнику до месяца, в котором его доходы превысили этот «потолок».

Например, у вас двое детей и зарплата 50 тысяч рублей месяц. То есть 450 тысяч дохода наберется у вас за девять месяцев. И все эти девять месяцев вы будете получать стандартные вычеты на детей. То есть вам не будут насчитывать НДФЛ на 1400 рублей в месяц на первого ребенка и на 2800 рублей на второго. Таким образом за девять месяцев вы сэкономите на налогах 4914 рублей, — сказала Лихоманова.

По ее словам, стандартный вычет на ребенка можно получать до того, пока ему не исполнится 18 лет. Однако если он учится на очном отделении (в том числе в аспирантуре), то каждый из работающих родителей может получать стандартный вычет до момента, пока ребенку не исполнится 24 года. В данном случае неважно, учится он на очном платном или бюджетном отделении, отметила Лихоманова.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что материнский капитал следует удваивать в случаях, когда второй ребенок появился на свет в короткий срок. По его словам, между рождением первого и второго малыша должно проходить не больше трех лет.

налоги
НДФЛ
налоговый вычет
зарплаты
Наталья Петрова
Н. Петрова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новое землетрясение зафиксировано вблизи Северо-Курильска
Теракт в «Норд-Осте»: как это было и последствия трагедии
Первая в мире наземная атомная станция малой мощности появится в Якутии
Появились кадры водружения флагов России в Часове Яре
На Западе уличили Зеленского в «бункерном менталитете»
Силовики раскрыли судьбу жителей Часова Яра
Сырского подняли на смех из-за идеи перенести обучение солдат «под землю»
В Раде раскрыли масштабы коррупции на украинской таможне
В «Ангаре» рассказали о ситуации с рейсами после инцидента с Ан-24
«Нам будет очень сложно»: Трамп о признании Палестины премьером Канады
Молодой отец перегрыз пуповину новорожденному сыну и едва не убил его
Россиянам напомнили о праве получения налоговых вычетов
Творожные лодочки с сыром и черри: быстрая и низкокалорийная закуска
Раскрыто, признаком каких проблем ВСУ стало взятие Россией Часова Яра
Российские военные вышли на новые рубежи в ДНР
«Русская Ким Кардашьян» задолжала ФНС и взвинтила прайс до 3 млн рублей
Дорогостоящий истребитель не долетел до базы и рухнул
«Очень жесткие бои»: военэксперт раскрыл значение взятия Часова Яра
Хирург рассказал о подводных камнях повторной ринопластики
Грузовик с товарами угнали прямо из-под окон ПВЗ из-за ошибки водителя
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 июля: где сбои в России

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 июля: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.