Режим ЧС ввели в зоне падения беспилотника в Воронеже Воронежский губернатор Гусев ввел районный режим ЧС в зоне падения беспилотника

Фото: Михаил Сергеев/ТАСС

В Воронеже в районе падения беспилотника с бомбой введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил в Telegram губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его словам, это сделано для оперативного предотвращения последствий взрыва. Глава региона подчеркнул, что расселять жителей пострадавшего дома не требуется.

Поручил мэрии Воронежа ввести режим ЧС районного масштаба: он позволит оперативно устранить повреждения высотного жилого дома и частного дома по соседству. У частного — повреждения кровли. По высотке: расселение не требуется. По информации ТСЖ, там проживают до 90 человек, — написал Гусев.

Он уточнил, что в ближайшее время аварийные службы начнут ремонтные работы. По словам губернатора, они будут вестись круглосуточно, ремонт будет завершен через несколько дней.

Утром 9 июня дрон со взрывчаткой влетел в жилой дом в Воронеже. По словам местных жителей, прозвучали два взрыва. Позже были опубликованы кадры с места атаки беспилотника — на них видны повреждения несущей стены дома от взрыва.

Губернатор Гусев заявил, что три человека посекло осколками стекла. Им оказана помощь на месте, пострадавшие отказались от госпитализации. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Telegram-канал SHOT сообщил, что взрывчатка, которая находилась в беспилотнике, была начинена металлическими шариками. В Сети были опубликованы кадры с места падения дрона, на которых можно заметить разбросанные поражающие элементы.