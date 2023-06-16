«Дети рисуют страшное»: как живет Белгород под обстрелами Кто и как помогает жителям, пострадавшим от боевых действий

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Ситуация в Белгороде обострялась последние месяцы. Бои с ДРГ на границе, эвакуация приграничных поселков, расселение беженцев. В регионе появилась мощная цепочка волонтерских групп, которые оказывают помощь пострадавшим от боевых действий. Одни помогают беженцам лекарствами, другие оказывают психологическую помощь. Кто-то делает маскировочные сети, окопные свечи и мешки с песком. Как живут люди приграничных районов — в репортаже NEWS.ru

«Бывает, дети рисуют что-то страшное»

На улицах Белгорода свежо и солнечно, на аллеях прогуливаются парочки, на стадионе проводят патриотический концерт. Если включить наушники, можно не услышать, как в небе срабатывает ПВО — словно живешь в обычном мирном городе.

На стенах домов набиты надписи «Укрытие», билборды светятся портретами бойцов — участников специальной военной операции. Несмотря на тревожную ситуацию в связи с обстрелами приграничных территорий, цены в магазинах прежние, ассортимент даже обогатился арбузами и фруктами из новых республик. Недавно одну ракету сбили над стадионом «Белгород Арены», где поселили беженцев из Шебекино. Население 40-тысячного города эвакуировали в пункты временного размещения в Белгороде или увезли подальше от боевых действий — в Старый Оскол, Воронеж, Тамбов.

Жилье в Белгороде снять невозможно. Гостиницы и квартиры заняты, владельцам звонят по несколько раз в день. Подходим к типовому зданию Белгородской улицы. Во время Второй мировой войны город был сильно разрушен, поэтому исторический центр сохранился только в нескольких районах. Внизу подвал — вход в склад волонтерских движений «Путь в Будущее» и «Десятый круг». Здесь волонтеры помогают беженцам из зоны проведения спецоперации, которые потеряли все.

«Поток людей идет постоянно, — объясняет Светлана (имя изменено. — NEWS.ru), руководитель команды „Путь в Будущее“. — Сейчас это беженцы из Артемовска (Бахмута) и Шебекино. Прежде всего людям нужно детское питание, лекарство, памперсы и постель. Многие переходят границу совершенно без вещей, с одними документами, у других даже документы сгорели. Этих людей особенно жалко, потому что там вообще почти без шанса получить государственную помощь. Вещи приносят сами белгородцы».

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Пункт сбора помощи для беженцев на складе волонтеров в Белгороде Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Пункт сбора помощи для беженцев на складе волонтеров в Белгороде Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Плакаты на улицах Белгорода Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Плакаты на улицах Белгорода Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Ольга Федоровна, беженка, а теперь волонтер команды «Десятый Круг» Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Ольга Федоровна, беженка, а теперь волонтер команды «Десятый Круг» Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Пункт сбора помощи для беженцев на складе волонтеров в Белгороде Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Пункт сбора помощи для беженцев на складе волонтеров в Белгороде Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Стенд памяти на улице Белгорода Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Стенд памяти на улице Белгорода

Кроме пунктов временного размещения беженцам практически некуда идти. Особенно не повезло тем, у кого нет родственников в России. Часто бывает, что семьи оказываются разделены по разные стороны границы. Поэтому многие беженцы сами вступают в волонтерский круг и таким образом социализируются.

Психолог команды «Путь в Будущее» Екатерина оказывает помощь людям, пострадавшим от боевых действий. Она занимается терапией на безвозмездной основе, помогает вернуться к прежней жизни. По ее словам, за последнее время обстановка в Белгороде сильно изменилась — если раньше обращались в основном беженцы из зоны СВО, то теперь приходят и местные жители.

— Когда начались эти события, я спросила себя — что я могу сделать? Я дипломированный психолог, поэтому могу помогать терапией. Первое, что может сделать каждый, — выслушать. Выслушать боль другого человека. Когда рассказываешь о своих переживаниях, уже освобождаешься. Ситуация в Белгороде стала тяжелее. Еще вчера мы хотели поехать в Шебекино, чтобы помочь людям, а теперь это просто невозможно — они сидят в подвалах под обстрелами. Мы тоже боимся туда ехать, большая часть города эвакуировалась.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Екатерина, психолог волонтерской команды «Путь в Будущее»

— Есть история, которая сильно задела?

— Я каждый день сталкиваюсь с ситуациями, которые оставляют след в душе. С этим мне тоже помогает психолог. 90% пациентов потеряли все — дома, квартиры, близких. Люди приезжают в растерянности, они не понимают, что делать дальше. Чтобы идти вперед, сперва нужно помочь успокоиться, понизить эмоциональный фон. К счастью, есть положительные случаи, когда после сеансов человек приходит в норму: оформляет материнский капитал, ипотеку, находит работу.

Бывает, что дети рисуют что-то страшное, например, взрывы. Чтобы вы понимали — ребенок 10 лет, который может нарисовать что-то конкретное, просто берет черный карандаш и начинает рисовать пятна. Когда ты спрашиваешь его — что это? Он начинает рассказывать, как он три дня сидел в подвале с мамой без воды и без света.

— Обстрелы и жизнь в приграничной зоне больше влияет на взрослых или детей?

— Такая накаленная ситуация влияет на отношения в семье. У подростков это особенно остро проявляется, так как они вообще не понимают, что происходит. Маленькие детки тоже очень страдают, они напуганы. Мы стараемся уделять им больше внимания. Человек полностью растерян — у него была жизнь, у него была работа, у него был дом. Какая-то стабильность, видение будущего. А его взяли и забрали. Терапия — это всегда индивидуально. Бывали случаи, когда человек три месяца ходил на терапию, бывали случаи, когда три сеанса у психолога давали силы идти дальше.

«Нам нужно оружие как кислород»

На главных улицах Белгорода часто мелькают люди в форме. Граница близко, поэтому сюда приезжают бойцы из зоны СВО — купить продукты, шаурму, энергетики. Можно встретить бойцов теробороны, то есть гражданских, решивших вступить в местную ДНД (Добровольную народную дружину. — NEWS.ru). Их главные задачи — обучение и помощь армии на границе.

Решение об организации теробороны власти области и губернатор Вячеслав Гладков приняли еще в 2022 году, когда появились первые признаки попыток проникновения ДРГ. Тогда же бойцы теробороны стали отправляться на тренировки в ЧВК «Вагнер». В течение недельного курса их обучали, как управлять дронами, зачищать здания, оказывать первую помощь. В период эвакуации тероборона активно помогала с вывозом гражданских из-под обстрелов.

— Мы ополченцы, но можем выполнять боевые задания, — рассказывает командир группы теробороны, 43-летний боец с позывным Сокол. — Чем сильнее мы, тем сильнее наш дом. Чем сильнее наш дом, тем сильнее мы. Никто лучше нас не знает эти земли и не сможет их защитить. Главная проблема — нам пока не выдают оружие. Получается ситуация, что враг заходит, а мы безоружны. А так как мы идейные ребята, то сразу подлежим уничтожению. Мало этого, уничтожать будут наши семьи. Поэтому нам нужно оружие как кислород.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Боец теробороны на учениях в Белгороде

Наш разговор прерывает громкий звук. Люди оборачиваются назад, чтобы прислушаться.

— О, это артиллерия работает, — уверенно резюмирует Сокол.

Многие из тех, кто вступает в тероборону, родился в селах на границе с Украиной. Гражданскую работу они совмещают с тренировками. Занятия проходят в свободные часы под руководством инструкторов. Предположительное число участников белгородского ополчения составляет три тысячи человек, но вполне возможно, что эта цифра намного больше.

Евгений Бакало, руководитель волонтерской группы «Десятый круг», является одним из организаторов ДНД «Рубеж». Зимой они отрабатывали выходы на позиции, марш-броски, ночевали в палатках — готовились к настоящему бою. Другую часть жизни он посвящает волонтерскому движению. Название отсылает к «Божественной комедии» Данте Алигьери. Девять кругов ада, а на десятом нужно очиститься.

Мы приезжаем на склад гуманитарной помощи, который находится в штабе КПРФ. Огромные портреты Сталина и Ленина соседствуют с окопными свечками, памперсами, лекарствами, тушенкой и водой. Потом доезжаем до склада, где хранится боевое снаряжение, предназначенное для часа Х — бронежилет, шлем, разгрузка, чехол для автомата. Тут, как и во всем Белгороде, мирная жизнь соседствует с фронтовой.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Евгений Бакало, волонтер и участник теробороны на гуманитарном складе

«Если в Запорожье, там маскировка — камень и песок»

Наталья Никольская живет в Белгороде и является координатором команды «Сеть Добра». Они плетут маскировочные сети и накидки «Леший» для разведчиков.

— Первый раз я увидела, как делают маскировочные сети, когда мы передавали продукты мобилизованным, — рассказывает Наталья. — Женщина вручную на поляне шила их вместе с мужем. Глаза солдат загорелись, и я поняла, что это нужно.

Маскировочная сеть — это расходник. В зоне СВО они часто горят, рвутся и всегда нужны в большом количестве. До этого мобилизованные из Белгородской области покупали китайские сети, но те имели свойство светиться из-за определенных компонентов. Маскировки, сплетенные вручную, ценятся больше. Команда Натальи передает их на безвозмездной основе.

В основном сети плетут пожилые люди, которые сами вызвались помочь, а также жены и дети мобилизованных. В последнее время тема стала набирать популярность у студентов.

Недавно бойцы, которым мы передали сеть, рассказали, как она спасла им жизнь. Дрон сбросил на замаскированное укрытие снаряд, но он не прошел сквозь плотную ткань и сдетонировал на сетке.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Волонтеры плетут маскировочные сети в Белгороде

— Мы знаем точно, куда пойдут наши сети. Если в Запорожье, маскировка — камень и песок. Если под Сватово и Кременную, то там растительность, как у нас в Белгороде, нужны зеленые лиственные оттенки.

В гуще людей, работающих на раздаче гуманитарного груза в Белгороде, знакомимся с молодым парнем Михаилом. Последнюю неделю он живет с семьей вшестером в небольшой квартире. Он тоже беженец, только из Шебекино. Родные есть и в Новой Таволжанке, где только что шли бои с ДРГ.

— Тесновато, но пока так. Я хотел, чтобы родители вообще отсюда уехали, потому что тут опасно. Но взрослые люди в основном не хотят уезжать. Для меня это уже как обыденность, с самого начала СВО я слышу эти звуки — работу ПВО, выстрелы «Градов». Бои рядом с границей были недалеко от моего дома. Пока я здесь, я бы хотел помогать как волонтер. А потом посмотрим, что будет.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Раздача гуманитарной помощи в Белгороде Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Раздача гуманитарной помощи в Белгороде Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Волонтер Михаил в пункте временного размещения Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Волонтер Михаил в пункте временного размещения Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Волонтеры разливают гель по бутылкам Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Волонтеры разливают гель по бутылкам

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