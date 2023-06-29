Колумбия направит России протест после взрыва в Краматорске

Фото: Chepa Beltran / Vwpics/Global Look Press

МИД Колумбии должен направить России ноту протеста после взрыва в Краматорске, где были ранены три гражданина страны. Об этом заявил колумбийский президент Густаво Петро, оставив соответствующую публикацию в Twitter. По имеющимся данным, пострадавшие собирали в городе информацию для своего проекта в поддержку Украины и получили легкие травмы.

Россия напала на трех беззащитных колумбийских мирных жителей. Тем самым нарушает протоколы войны. МИД должен вручить дипломатическую ноту протеста, — написал Петро.

Ранее подконтрольная украинским властям Донецкая областная прокуратура сообщила в Facebook (деятельность соцсети запрещена в РФ), что в результате ракетного удара по Краматорску погибли девять человек. По данным ведомства, центр города был обстрелян 27 июня. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это заявил, что Россия не наносит ударов по гражданской инфраструктуре. Он подчеркнул, что все наносимые Вооруженными силами РФ удары связаны исключительно с военной инфраструктурой.