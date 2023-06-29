CNN: при ударе ВС РФ по Краматорску пострадали как минимум двое наемников

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В результате удара ВС РФ по Краматорску пострадали как минимум двое иностранных военных, сообщает CNN. Американский наемник Ник Дакворт рассказал, что он и его однополчане, в том числе британец Мо Хорник, получили легкие ранения.

По словам военного, в пункте временной дислокации проходила «детская вечеринка». Он отметил, что на мероприятии также присутствовали гуманитарные работники и журналисты. Дакворт признал, что там находились военные, но их, по его словам, было «очень мало».

Ранее подконтрольная украинским властям Донецкая областная прокуратура сообщила в Facebook (деятельность соцсети запрещена в РФ), что в результате ракетного удара по Краматорску погибли девять человек. По данным ведомства, центр города был обстрелян 27 июня. В ночь на 28 июля Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям заявляла о четырех погибших. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее заявил, что Россия не наносит ударов по гражданской инфраструктуре. Он подчеркнул, что все наносимые Вооруженным силами РФ удары связаны исключительно с военными объектами.

Ранее колумбийский президент Густаво Петро заявил, что МИД страны должен направить России ноту протеста после взрыва в Краматорске, где были ранены три южноамериканских гражданина. По предварительным данным, пострадавшие собирали в городе информацию для своего проекта в поддержку Украины и получили легкие травмы.

Российская дипмиссия в Боготе в ответ на это назвала прифронтовой Краматорск, который находится на территории ДНР, но под контролем Киева, неподходящим местом для безрассудной поездки граждан Колумбии. Дипломаты рекомендовали южноамериканцам воздержаться от посещения зоны боевых действий.