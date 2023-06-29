Посольство РФ в Боготе отреагировало на ранения колумбийцев в Краматорске В посольстве России в Боготе назвали безрассудной поездку колумбийцев в Краматорск

Фото: A school is hit in Kramatorsk, Ukraine - 21 Jul 2022 Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российская дипмиссия в Боготе назвала прифронтовой Краматорск, который находится на территории ДНР, но под контролем Киева, неподходящим местом для безрассудной поездки граждан Колумбии. Дипломаты в Twitter рекомендовали южноамериканцам воздержаться от посещения зоны боевых действий.

Так в дипмиссии отреагировали на сообщения о ранении граждан Колумбии при ракетном ударе по военным целям. Российские дипломаты указали на то, что город превращен в оперативный военно-логистический центр ВСУ и поэтому он является не самым подходящим местом «для дегустации украинской кухни».

Мы рады, что для легкораненых граждан Колумбии эта безрассудная поездка не обернулась непоправимой трагедией. Настаиваем на том, чтобы представители дружественного колумбийского народа воздерживались от посещения территорий и мест боевых действий, — подчеркивается в сообщении посольства.

Интернет-портал Infobae рассказал, что бывший советник президента Колумбии по мирному урегулированию Серхио Харамильо и писатель Эктор Абад поехали в ДНР после участия в книжной ярмарке в Киеве. В поездке их сопровождала журналистка Каталина Гомес.

Ранее колумбийский президент Густаво Петро заявил, что МИД страны должен направить России ноту протеста после взрыва в Краматорске, где были ранены три южноамериканских гражданина. По предварительным данным, пострадавшие собирали в городе информацию для своего проекта в поддержку Украины и получили легкие травмы.