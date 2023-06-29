Песков рассказал о постоянных угрозах Украины Песков: угрозы инфраструктурных провокаций исходят от Украины постоянно

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Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что от Украины исходит постоянная угроза инфраструктурных провокаций, в том числе на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), передает ТАСС. По его словам, это отчетливо показала ситуация с ЧП на Каховской гидроэлектростанции.

Что касается угрозы провокаций со стороны украинского режима, эта угроза постоянная, и вот эта инфраструктурная диверсия на Каховской ГЭС, она это продемонстрировала в полный рост, — заявил он.

Разрушение плотины Каховской ГЭС произошло утром 6 июня. Начался неконтролируемый сброс воды и затопление территорий рядом с ГЭС. Депутаты Европарламента назвали терактом и военным преступлением подрыв Каховской ГЭС. По версии еврочиновников, ответственность за произошедшее лежит на России. Президент РФ Владимир Путин обвинил Киев в целенаправленных ударах по станции из HIMARS.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции. Украинский лидер призвал партнеров продемонстрировать свою принципиальную позицию по этому вопросу на саммите НАТО. По его словам, существует вероятность террористического акта на ЗАЭС.

После этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал бредом информацию о том, что российские военные собираются подорвать Запорожскую атомную электростанцию. По его словам, это «уже затасканная угроза», которую Украина и страны Запада используют по поводу и без.