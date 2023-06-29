Танк ВС РФ Т-80 подбил БМП Bradley с 9,5 км: новости СВО на утро 29 июня Последние новости об СВО на Украине

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Минобороны РФ опубликовало видео того, как экипаж российского танка Т-80БВМ на Купянском направлении поразил с закрытой огневой позиции на дальности 9,5 км американскую БМП Bradley. Наводчик-оператор танка с позывным Маэстро назвал точный выстрел «обычной работой». В военном ведомстве пояснили, что БМП и пехота ВСУ были обнаружены с помощью разведывательного беспилотника.

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший заявил, что Белый дом сделал Украину пешкой в своей прокси-войне с Россией. Такое поведение Вашингтона вредит Киеву, отметил он. Политик пояснил, что в украинском конфликте занимает позицию Киева, однако должен указать на множество шансов, упущенных США для разрешения ситуации мирно. Еще в апреле 2022 года был вариант заключить мир между Москвой и Киевом, однако Вашингтон побудил подорвать ту возможность, поскольку не хочет мира, добавил Кеннеди-младший.

Американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен считает, что украинцы были бы в гораздо большей безопасности, если бы они оказались с Россией. Он подчеркнул, что Москва никогда не стремилась присоединить и контролировать всю Украину. Изначально речь шла только о тех регионах, которые традиционно были русскоязычными, теперь же Украину надо спасать от самой себя, уверен ветеран.

Фото: МО РФ

Артиллеристы российской группировки «Юг» уничтожили опорные пункты двух бригад ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По его словам, были поражены цели под Калиновкой и в Авдеевке в ДНР. Он добавил, что на Марьинском направлении российские артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили три 120-милиметровых миномета ВСУ.

Обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что попытка ВСУ преодолеть минные заграждения в Запорожской области 8 июня обернулась более катастрофическими последствиями, чем предполагалось изначально. По его словам, анализ контрнаступления под селом Малая Токмачка показал, что техники было потеряно достаточно много. Он пояснил, что анализ потерь ВСУ велся две недели. Аналитиками изучались видео с дронов. Оказалось, что в Запорожской области в тот день украинцы потеряли 17 БМП М-2, четыре танка Leopard 2A6 и три — Leopard 2R.

Генерал-майор, Герой РФ Сергей Липовой сообщил, что ВСУ в ходе контрнаступления потеряли треть военных, которых готовили в течение девяти месяцев. Также за время контрнаступления уничтожена треть бронетехники ВСУ, рассказал председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России». Он добавил, что на фоне потерь солдаты ВСУ саботируют приказы командования, сдаются в плен, чтобы не идти в наступление. Таков показатель морально-психологического состояния украинских военных, считает Липовой.

МИД Колумбии должен направить России ноту протеста после взрыва в Краматорске, где были ранены три гражданина страны. Об этом заявил колумбийский президент Густаво Петро. По имеющимся данным, пострадавшие собирали в городе информацию для своего проекта в поддержку Украины и получили легкие травмы.

Журналист немецкого журнала Spiegel Йорг Ремер считает, что российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения Ка-52 способен остановить контрнаступление ВСУ. Эта боевая машина отлично зарекомендовала себя в ходе спецоперации, отметил он. Ремер отметил, что солдаты ВСУ не могут свободно передвигаться из-за многочисленных укрепленных позиций ВС РФ, поэтому они становятся легкой мишенью для Ка-52.

Фото: МО Украины

ВСУ в рамках контрнаступления потратили много сил на попытку прорыва по всей протяженности фронта, из-за чего им не удается пробить первую линию обороны ВС РФ, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Михаил Тимошенко. В пример он привел участок от Новоселок до Купянска, где проходят активные боевые действия, заявив, что в ходе боев ВСУ расходуют личный состав и технику. Собеседник подчеркнул, что даже при грамотно выстроенной обороне и правильных действиях будут потери.

России следует просить о принятии Украины в НАТО, подчеркнул украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, членство страны обязало бы Альянс поддерживать мир в регионе, что отвечает в том числе и интересам Москвы. Украинский лидер также отметил, что весь восточный фланг НАТО хочет, чтобы США, Германия, Франция или Великобритания размещали своих солдат вблизи российских границ.

Участники встречи в Копенгагене по Украине столкнулись с разногласиями относительно подробностей и методов мирного урегулирования украинского конфликта, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, с позицией чиновников из ЕС и G7 об обязательном выводе российских сил с Украины согласились не все. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак говорил о прошедшей 25 июня в Копенгагене встрече как о мероприятии, на которое собрались советники по национальной безопасности и политические советники.

При заходе диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Белгородскую область 4 июня погибли 14 военнослужащих из Псковской области, рассказал губернатор Михаил Ведерников. По его словам, тогда некоторые псковские военнослужащие попали в плен.

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