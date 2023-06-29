Участники встречи по Украине в Дании разошлись во мнениях по урегулированию Bloomberg: на встрече по Украине в Дании вызвал споры вопрос урегулирования конфликта

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Участники встречи в Копенгагене по Украине столкнулись с разногласиями относительно подробностей и методов мирного урегулирования украинского конфликта, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, с позицией чиновников из ЕС и G7 об обязательном выводе российских сил с Украины согласились не все.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак говорил о прошедшей 25 июня в Копенгагене встрече, как о мероприятии, на которое собрались советники по национальной безопасности и политические советники. Кроме представителей стран ЕС и США, на ней присутствовали делегаты от Бразилии, Индии, Канады, Южной Африки, Саудовской Аравии и Японии. Они обсуждали украинское урегулирование в формате консультаций.

Хотя большинство участников в целом согласились с тем, что любое окончательное урегулирование должно соответствовать основным принципам ООН, таким как территориальная целостность и суверенитет, с некоторыми из них были серьезные разногласия по поводу подробностей и методов, — отмечает агентство.

По его сведениям, чиновники из ЕС и G7 настаивали, что прекращения огня позволит России удержать территории новых регионов, поэтому для устойчивого мирного урегулирования необходим вывод российских сил с Украины. В Bloomberg добавили, что новая подобная встреча может состояться «в последующие недели».

Ранее сообщалось, что Андрей Ермак на встрече с главой Европейского совета по вопросам внешней политики Саймоном Мордью заявил, что Киев надеется на «позитивный сигнал касаемо евроинтеграционного движения Украины». Стороны рассмотрели прогресс Киева в выполнении семи рекомендаций, которые дала Еврокомиссия в рамках интеграционного процесса.