На Украине понадеялись на «позитивный сигнал» о скором вступлении в ЕС Глава офиса Зеленского Ермак: Киев ждет от Евросоюза позитивный сигнал по евроинтеграции

Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече с главой Европейского совета по вопросам внешней политики Саймоном Мордью заявил, что Киев надеется на «позитивный сигнал касаемо евроинтеграционного движения Украины», передает РИА Новости. Стороны рассмотрели прогресс Киева в выполнении семи рекомендаций, которые дала Еврокомиссия в рамках интеграционного процесса.

Андрей Ермак также обсудил с Саймоном Мордью подготовку к заседанию Европейского совета, которое состоится в конце июня, и выразил надежду на положительные сигналы по результатам этого заседания относительно евроинтеграционного движения Украины, — сказано в публикации.

В официальном заявлении офиса украинского президента при этом не дается оценка представителей ЕС по исполнению этих рекомендаций.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что для вступления в Евросоюз Украина обязана полностью искоренить системную коррупцию. По словам немецкого министра, Киеву пришло время положить конец «тридцатилетнему кумовству». Свое мнение глава внешнеполитического ведомства ФРГ озвучила в кулуарах лондонской конференции по восстановлению Украины.